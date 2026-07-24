Γιώργος Σιγάλας: «Αγαπώ πολύ το Ρέθυμνο και όποτε έρχομαι ξαναγίνομαι παιδί»

Τη μεγάλη χαρά, τη νοσταλγική διάθεση και την ανυπομονησία του να βρεθεί στο Ρέθυμνο εξέφρασε ο Γιώργος Σιγάλας, ο οποίος αποτελεί τον guest star και το τιμώμενο πρόσωπο στο Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Ιουλίου στην Πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη, με συνδιοργανωτή τον Δήμο Ρεθύμνης.

«Ειλικρινά χαίρομαι πολύ που θα βρεθώ σε έναν τόπο με τον οποίο έχω συνδεθεί από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Η μητέρα μου κατάγεται από το Ηράκλειο και θυμάμαι ότι τις πρώτες και γι’ αυτό αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές μου τις έκανα στο Ρέθυμνο που το αγαπώ πολύ και συν τοις άλλοις εδώ έχω καλούς φίλους» τόνισε ο παλαίμαχος εμβληματικός μπασκετμπολίστας.

«Δυστυχώς δεν πρόλαβα να παίξω αντίπαλος με τον ΑΓΟΡ, που ανέβηκε στην Α1, λίγους μήνες αφότου αποσύρθηκα από την ενεργό δράση, αλλά έχω αντιμετωπίσει τους Cretan Kingς ως προπονητής και πάντοτε παρακολουθώ με ενδιαφέρον την πορεία τους» κατέληξε ο «Ράμπο», ο οποίος το Σάββατο θα βραβευθεί από τον Δήμο Ρεθύμνης για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού, του Άρη και της Εθνικής ομάδας θα κοσμήσει με την παρουσία του το Τουρνουά το οποίο συνδιοργανώνεται το Σαββατοκύριακο (με ώρα έναρξης τις 17:00) από τη Nets Company, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ρεθύμνης με την υποστήριξη των Ρέθυμνο Cretan Kings.

Το τέταρτο κατά σειρά Τουρνουά της εφετινής σεζόν περιλαμβάνει αγώνες στις ηλικιακές κατηγορίες αγοριών και κοριτσιών κάτω των 11, κάτω των 13, κάτω των 15, κάτω των 18, άνω των 18 και άνω των 35 ετών, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι πάντοτε ενδιαφέροντες διαγωνισμοί τρίποντων και ελευθέρων βολών.

Χρυσός χορηγός του Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by choco BIG είναι η εταιρεία Fresh Snack, ασημένιος χορηγός τα Σούπερ Μάρκετ Φαιστός και μεγάλος υποστηρικτής το Κατάστημα Ανταλλακτικών Γαλατιανός.

Οι αγώνες διεξάγονται στα πλέον σύγχρονα και εγκεκριμένα από τη FIBA δάπεδα/γήπεδα, με τον αντίστοιχο εξοπλισμό σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, με αξιολογημένους διαιτητές και με όλους τους κανόνες ασφαλείας για τους αγωνιζόμενους και τους θεατές.

Τα Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG απευθύνονται σε όλη την ηλικιακή κλίμακα και η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη, ενώ το αντίτιμο για την αγορά της φανέλας (3 ευρώ) διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι εννέα σταθμοί του 2026

Η εφετινή τέταρτη σεζόν των Τουρνουά 3×3 Basketball Cretan Series by Choco BIG περιλαμβάνει εννέα σταθμούς.

Η αυλαία άνοιξε στις 20-21 Ιουνίου στην Ιεράπετρα, η συνέχεια δόθηκε στο Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη σκυτάλη πήρε το Μαρτινέγκο στο Ηράκλειο, τώρα βρίσκεται στο επίκεντρο το Ρέθυμνο (25-26 Ιουλίου) και ακολουθούν το Οροπέδιο Λασιθίου (31 Ιουλίου),

η Σητεία (1-2 Αυγούστου). τα Ανώγεια (16 Αυγούστου), η Νεάπολη Λασιθίου (23 Αυγούστου) και το Γάζι Μαλεβιζίου (29-30 Αυγούστου).

Το δημοφιλέστερο αστικό άθλημα του κόσμου

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ: για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3×3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3×3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (Τόκιο/2021, Παρίσι/2024) προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα στον κόσμο.