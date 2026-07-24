Αναγόρευση της Καθηγήτριας Λύδιας Καβράκη σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, στο Αμφιθέατρο «Νίκος Πετρίδης» της Πανεπιστημιούπολης Βουτών στο Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης της Λύδιας Καβράκη, Καθηγήτριας Πληροφορικής στην έδρα Kenneth and Audrey Kennedy, Καθηγήτριας Επιστήμης Υπολογιστών,

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Εμβιομηχανικής, καθώς και Διευθύντριας του Ινστιτούτου Ken Kennedy του Πανεπιστημίου Rice στο Χιούστον του Τέξας (ΗΠΑ), σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με την τιμητική αυτή ακαδημαϊκή διάκριση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγνώρισε την εξέχουσα διεθνή επιστημονική πορεία της Λύδιας Καβράκη και την καθοριστική συμβολή της στους τομείς της Επιστήμης Υπολογιστών, της Ρομποτικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Τεχνητής

Νοημοσύνης. Παράλληλα, τίμησε τη σημαντική προσφορά της στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, της καινοτομίας και της διεθνούς ακαδημαϊκής συνεργασίας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προσφώνηση από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Καθηγητή Αντώνιο Σαββίδη, και από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μαγκούτη.

Στη συνέχεια, ο Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Αντώνιος Αργυρός παρουσίασε την προσωπικότητα, το επιστημονικό έργο και τη σημαντική προσφορά της τιμώμενης στην επιστήμη και την έρευνα.

Το ψήφισμα του Τμήματος, η αναγόρευση και το διδακτορικό δίπλωμα αναγνώστηκαν από τον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Καθηγητή Κωνσταντίνο Μαγκούτη και η περιένδυση με την τήβεννο της Σχολής, καθώς και η επίδοση των τίτλων και του μεταλλίου,

πραγματοποιήθηκαν από την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Kαθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την αντιφώνηση και την ομιλία της τιμώμενης, με θέμα: «Η Υπολογιστική Βάση της Σύγχρονης Ρομποτικής».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και προσκεκλημένοι.

Από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων