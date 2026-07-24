“Τουρισμός της γιαγιάς”: Η παγκόσμια τάση των νέων που ήρθε για να μείνει στην… Κρήτη – “Είμαστε φτιαγμένοι για αυτό το είδος του τουρισμού” λέει ο Δήμαρχος της ορεινής Κρήτης

«Η Κρήτη είναι δομημένη για να υποστηρίξει αυτή την τάση, ειδικά η ενδοχώρα και τα χωριά, όπως τα Ανώγεια, που συγκαταλέγεται στα “best tourism villages”, δεν πουλάνε τουριστικό προϊόν, προσφέρουν εμπειρίες», είπε στην «Π» ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Μέχρι πρόσφατα, οι νεότεροι ταξιδιώτες σχεδίαζαν τις εξορμήσεις τους με γνώμονα τα εντυπωσιακά αξιοθέατα, τα φημισμένα εστιατόρια και τις εικόνες που θα «έγραφαν» καλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα, όμως, το σκηνικό αλλάζει.

Μια νέα ταξιδιωτική τάση κατακτά τη νεολαία, την οποία το BBC ονόμασε «τουρισμό της γιαγιάς».

Πρόκειται για αυθεντικές εμπειρίες που περιλαμβάνουν μαθήματα τοπικής μαγειρικής, εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών και χειροτεχνίας, βιωματικές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι γυναίκες αυτές μετατρέπονται σε θεματοφύλακες της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταδίδοντας στους νεότερους εμπειρίες και μυστικά μιας ολόκληρης ζωής.

Η βαθύτερη ανάγκη για ηρεμία και ασφάλεια

Σύμφωνα με το BBC, το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται και με τη μεγάλη απήχηση του #Grandmacore στο TikTok, ενός trend που εξυμνεί πιο αργούς ρυθμούς ζωής, τη μαγειρική, τις χειροτεχνίες και τις παραδοσιακές οικογενειακές συνήθειες. Το hashtag έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800 εκατομμύρια προβολές, δείχνοντας ότι η νοσταλγία για την απλότητα έχει μετατραπεί σε παγκόσμια τάση.

Πέρα όμως από τη μόδα των social media, όσον αφορά τις διακοπές, οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο αντανακλά μια βαθύτερη ανάγκη των νεότερων γενεών. Με περισσότερο από το ένα τρίτο των νέων να δηλώνει ότι βιώνει συχνά έντονο στρες, αρκετοί επιλέγουν ταξιδιωτικές εμπειρίες που τους επιτρέπουν στις διακοπές τους να απομακρυνθούν από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που αποπνέουν ηρεμία και ασφάλεια.

Παρότι η τάση αυτή κερδίζει τεράστια δημοφιλία μέσα από πλατφόρμες, όπως το TikTok, η ουσία της είναι βαθύτερη.

Προβάλλει την ανάγκη για επιστροφή στους ήπιους ρυθμούς, τη ζεστασιά της σπιτικής φροντίδας και τις παραδοσιακές οικογενειακές συνήθειες.

Η αναζήτηση της απλότητας και της σύνδεσης με τις ρίζες δεν αποτελεί μια εφήμερη μόδα, αλλά μια παγκόσμια στροφή που ανασχεδιάζει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε.

Σε αυτό το νέο τοπίο, η Κρήτη κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ιδιαίτερα στην ενδοχώρα του νησιού, οι επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη συναντούν την αυθεντική φιλοξενία και ζεστασιά των κατοίκων, οι οποίοι είναι πάντα πρόθυμοι να μοιραστούν τις παραδόσεις και τις καθημερινές τους συνήθειες.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε έρευνα της ταξιδιωτικής πλατφόρμας GetYourGuide, σύμφωνα με την οποία το 76% των ταξιδιωτών της νέας γενιάς σε Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ λέει ότι θα έκλεινε μια δραστηριότητα εμπνευσμένη από τις «γιαγιάδες», όπως ένα μάθημα παρασκευής φαγητού ή μια περιήγηση με μια ηλικιωμένη ντόπια.

Όταν οι ιστορίες των ανθρώπων κερδίζουν τα αξιοθέατα

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου, η μεγάλη άνθηση του λεγόμενου «τουρισμού της γιαγιάς» φανερώνει μια βαθύτερη στροφή στη φιλοσοφία των νεότερων ταξιδιωτών.

Οι νέες γενιές δείχνουν πλέον να προτιμούν την ανθρώπινη επαφή, το μοίρασμα βιωμάτων και τις αληθινές ιστορίες των ντόπιων, βάζοντας τα κλασικά αξιοθέατα σε δεύτερη μοίρα.

«Η Κρήτη είναι δομημένη για να υποστηρίξει αυτή την τάση, ειδικά η ενδοχώρα και τα χωριά, όπως τα Ανώγεια, που συγκαταλέγεται στα “best tourism villages”, δεν πουλάνε τουριστικό προϊόν, προσφέρουν εμπειρίες», είπε στην «Π» ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Σημείωσε ότι κάθε τόπος έχει αυτή τη δυνατότητα και στο χωριό τους, για παράδειγμα, εμπειρία είναι η επίσκεψη στο μιτάτο, ή τα μαθήματα υφαντικής, όπως και η επαφή με τους ντόπιους.

«Οι επισκέπτες μας βρίσκονται παρέα με τους μεγαλύτερους σε ηλικία Ανωγειανούς και συνεννοούνται μια χαρά κι ας μην μιλάνε την ίδια γλώσσα», σχολίασε ο δήμαρχος.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ