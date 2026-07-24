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Vouchers για παιδικούς σταθμούς: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνοι – Λίγες μέρες ακόμα για τις αιτήσεις

Από: ΠΚ team

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Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για τα vouchers των παιδικών σταθμών, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 5 Αυγούστου.

Όπως σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ τα κριτήρια παραμένουν εισοδηματικά για την πλειοψηφία, φέτος εισάγεται μια σημαντική ελάφρυνση. Οι πολύτεκνες οικογένειες, με 4 παιδιά και άνω, θα λαμβάνουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αρκεί η αίτησή τους να είναι έγκυρη.

Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις που αφορούν παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

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ΠΚ team
ΠΚ team
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