Vouchers για παιδικούς σταθμούς: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνοι – Λίγες μέρες ακόμα για τις αιτήσεις

Ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων για τα vouchers των παιδικών σταθμών, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 5 Αυγούστου. Όπως σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ τα κριτήρια παραμένουν εισοδηματικά για την πλειοψηφία, φέτος εισάγεται μια σημαντική ελάφρυνση. Οι πολύτεκνες οικογένειες, με 4 παιδιά και άνω, θα λαμβάνουν voucher χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αρκεί η αίτησή τους να είναι έγκυρη. Παράλληλα, έχει ήδη ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις που αφορούν παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).