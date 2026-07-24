Σοκ στην Καλλιθέα: 28χρονος ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του – Απέβαλε μετά την επίθεση

Άγρια επίθεση σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όταν ένας 28χρονος επιτέθηκε βάναυσα στην 37χρονη πρώην σύντροφό του, η οποία ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αποβάλει.

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/7), όταν ο δράστης επισκέφθηκε το σπίτι της γυναίκας και τη γρονθοκόπησε, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Η 37χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου το υγειονομικό προσωπικό προχώρησε σε καισαρική, επιχειρώντας να σώσουν το έμβρυο. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το βρέφος δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό, η γυναίκα «ήρθε στην εφημερία κακοποιημένη βάναυσα από το σύζυγό της. Ήταν έγκυος πέντε μηνών. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο και οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν το βρέφος, αλλά δεν τα κατάφεραν».

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία.