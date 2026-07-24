Ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις: Αυτές είναι οι 7 προϋποθέσεις για να ενταχθείτε

Σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις παρείχε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια του 15ου Briefing.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε το τοπίο, παραθέτοντας αναλυτικά τις 7 προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κάνουν χρήση της ρύθμισης.

Οι 7 προϋποθέσεις – «κλειδιά»