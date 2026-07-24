Ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις: Αυτές είναι οι 7 προϋποθέσεις για να ενταχθείτε

Σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις παρείχε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια του 15ου Briefing.
Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε το τοπίο, παραθέτοντας αναλυτικά τις 7 προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κάνουν χρήση της ρύθμισης.
Οι 7 προϋποθέσεις – «κλειδιά»
- Αρρύθμιστες οφειλές: Οι προς υπαγωγή οφειλές να μην έχουν ήδη τακτοποιηθεί μέσω άλλου πλαισίου ρύθμισης.
- Ελάχιστη δόση: Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ.
- Χρονικό όριο χρεών: Οι οφειλές πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
- Απώλεια παλαιάς ρύθμισης: Εφόσον υπήρχε προηγούμενη ρύθμιση που απωλέσθηκε, αυτό θα πρέπει να έχει συμβεί έως τις 20 Απριλίου 2026.
- Φορολογική συνέπεια: Να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024).
- Μηδενισμός νέων χρεών: Να μην υφίστανται άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές έναν μήνα μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση.
- Καθαρό ποινικό μητρώο: Ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίας.