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Ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις: Αυτές είναι οι 7 προϋποθέσεις για να ενταχθείτε

Από: ΠΚ team

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Σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση οφειλών σε έως 72 δόσεις παρείχε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια του 15ου Briefing.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε το τοπίο, παραθέτοντας αναλυτικά τις 7 προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κάνουν χρήση της ρύθμισης.

Οι 7 προϋποθέσεις – «κλειδιά»

  1. Αρρύθμιστες οφειλές: Οι προς υπαγωγή οφειλές να μην έχουν ήδη τακτοποιηθεί μέσω άλλου πλαισίου ρύθμισης.
  2. Ελάχιστη δόση: Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας καταβολής ορίζεται στα 30 ευρώ.
  3. Χρονικό όριο χρεών: Οι οφειλές πρέπει να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
  4. Απώλεια παλαιάς ρύθμισης: Εφόσον υπήρχε προηγούμενη ρύθμιση που απωλέσθηκε, αυτό θα πρέπει να έχει συμβεί έως τις 20 Απριλίου 2026.
  5. Φορολογική συνέπεια: Να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024).
  6. Μηδενισμός νέων χρεών: Να μην υφίστανται άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές έναν μήνα μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση.
  7. Καθαρό ποινικό μητρώο: Ο οφειλέτης να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα φοροδιαφυγής ή λαθρεμπορίας.
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ΠΚ team
ΠΚ team
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