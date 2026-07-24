Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά: Δόθηκε η παράταση που όλοι περίμεναν στο «Εξοικονομώ»

Αλλάζουν οι ημερομηνίες – Μέχρι πότε χαρίζεται χρόνος για τις εργασίες.

Σημαντικές διευκρινίσεις για την παράταση των προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης κατοικιών έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια του 15ου Briefing.

Ο κ. Μαρινάκης ανακοίνωσε την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των εργασιών.

Νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους έως τις 30 Νοεμβρίου, ξεπερνώντας τους αρχικούς περιορισμούς των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ποια προγράμματα αφορά η παράταση:

«Εξοικονομώ» των ετών 2021, 2023 και 2025

«Ανακαινίζω για νέους»

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις:

Η παράταση ισχύει για τους δικαιούχους οι οποίοι: