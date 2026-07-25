ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη 57χρονος οδηγός, έπεσαν λάδια από το ΙΧ του

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο 55χρονος δικυκλιστής από την Αθήνα άφησε την τελευταία του πνοή…

Στη σύλληψη ενός 57χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Αποσελέμη, στη Χερσόνησο με θύμα τον 55χρονο δικυκλιστή από τον Πειραιά.

Το θύμα, όπως έγραψε το Cretalive, άφησε την τελευταία του πνοή όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση του στην άσφαλτο.

Ακολούθησε η σύλληψη του 57χρονου οδηγού του ΙΧ από το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έπεσαν λάδια στο οδόστρωμα λόγω μηχανικής βλάβης, εξέλιξη στην οποία αναφέρθηκε από χθες το Cretalive.

Ο άνδρας, μόλις το αντιλήφθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, όμως πριν προλάβει να ενημερώσει τις Αρχές, συνέβη το μοιραίο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς ήταν αργά για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία από το σημείο του δυστυχήματος, με την κατεστραμμένη μηχανή στις προστατευτικές μπάρες.https://www.cretalive.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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