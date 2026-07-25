Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

Το καλοκαίρι θέλει όμορφους χώρους, χαλαρή διάθεση και γεύσεις που ξυπνούν τις αισθήσεις. Στην Πεύκη, η «Μπριγκάντα» υποδέχεται τους επισκέπτες της στον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων, που συνδυάζει τη ζεστή φιλοξενία με την αυθεντική απόλαυση του καλού φαγητού.

Ένας φανταστικός κήπος που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 100 άτομα, ιδανικός για καλοκαιρινές συναντήσεις με φίλους και οικογένεια, αλλά και για ήσυχες αυγουστιάτικες βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό.

«Έχουμε δημιουργήσει μια ζεστή γωνιά στην Πεύκη, έναν χώρο όπου ο επισκέπτης θα νιώσει αμέσως τη ζεστασιά που εκπέμπει το μαγαζί και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό», λέει η Αναστασία Ζαγκοπούλου, η ψυχή του μαγαζιού. «Ο κήπος μας είναι ένας χώρος που αγαπάμε πολύ και θέλουμε κάθε άνθρωπος που έρχεται εδώ να νιώθει σαν στο σπίτι του».

Η «Μπριγκάντα» θα είναι ανοιχτή και τον Δεκαπενταύγουστο, αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν ένα ξεχωριστό γιορτινό τραπέζι ή μια όμορφη καλοκαιρινή έξοδο. Κάθε Παρασκευή, η ζωντανή μουσική συμπληρώνει την εμπειρία, δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα για χαλαρές βραδιές με καλή παρέα.

Στο καλοκαιρινό μενού πρωταγωνιστούν πιάτα όπως τα φιλετίνια κοτόπουλο με σάλτσα γραβιέρας, τα μοσχαρίσια μάγουλα με κριθαρότο και η στριφτόπιτα με καραμελωμένα ντοματίνια και μέλι.

Οι λάτρεις του κρέατος θα απολαύσουν τις αγαπημένες κοπές της «Μπριγκάντα»: rib eye, picanha, μοσχαρίσιες και χοιρινές tomahawk, χοιρινό κότσι, ενώ οι δροσερές σαλάτες –όπως η signature σαλάτα «Μπριγκάντα», η σαλάτα με προσούτο, iceberg, γραβιέρα, μήλο και βινεγκρέτ εσπεριδοειδών, αλλά και η σαλάτα κινόα με πλιγούρι– φέρνουν στο τραπέζι τη φρεσκάδα του καλοκαιριού.

Και φυσικά, το γεύμα ολοκληρώνεται με τα αγαπημένα γλυκά της «Μπριγκάντα»: το Μιλφέιγ και το Τσοκ Γκιουζέλ με βάση κανταΐφι και βελούδινη κρέμα, που αφήνουν την πιο γλυκιά επίγευση.

Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 12, Πεύκη

Τηλ.: 213 0992 000