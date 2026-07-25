ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το κόψιμο της γλώσσας 71χρονου κτηνοτρόφου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθησαν -4- ημεδαποί κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης στο Ρέθυμνο

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος 71χρονου ημεδαπού
Συνελήφθησαν σήμερα (25.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον κ. Ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, Νομοθεσία περί Όπλων.

Ειδικότερα την 06.09.2024 σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου άγνωστο άτομο εισήλθε στο ποιμνιοστάσιό του 71χρονου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έβαλε εναντίον του με πυροβόλο όπλο τραυματίζοντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Κατόπιν πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης συλλεχθέντων στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω τέσσερις ημεδαποί εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν Εντάλματα Σύλληψης στο πλαίσιο των οποίων σήμερα (25.07.2026) πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι ημεδαποί.

Σημειώνεται ότι ο 42χρονος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης για έτερη υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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Team Πολ. Κρήτης
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