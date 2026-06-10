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Χανιά: Εξαφανίστηκε 44χρονη – Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Tα ίχνη της 44χρονης χάθηκαν στα τέλη Μαΐου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές των Χανίων μετά τη δήλωση εξαφάνισης μιας γυναίκας, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για μια 44χρονη κάτοικο της περιοχής του Βαρύπετρου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε επίσημα την περασμένη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, από τον αδελφό της. Ο ίδιος προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά, ωστόσο το κινητό της παρέμενε απενεργοποιημένο.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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