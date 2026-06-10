Στ’ Ανώγεια τα Ελληνικά και Κυπριακά Γεωπάρκα της UNΕSCO

Ξεκινάει αύριο Πέμπτη το 6ο Συνέδριο.

Στ’ Ανώγεια ξεκινά αύριο Πέμπτη το 6ο Συνέδριο των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO της Ελλάδας και της Κύπρου.Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNΕSCO του Ψηλορείτη φιλοξενεί έως τις 13 Ιουνίου τα γεωπάρκα της Λέσβου, του Χελμού -Βουραϊκού, του Βίκου-Αώου, της Σητείας, των Γρεβενών-Κοζάνης, της Κεφαλονιάς-Ιθάκης, της Λαυρεωτικής, των Μετεώρων-Πύλης και της Νίσυρου ενώ από την Κύπρο το Τρόοδος.

Φέτος το θέμα του συνεδρίου είναι «Ο ρόλος του γεωτουρισμού και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών κοινοτήτων». Είναι ευτυχής η συγκυρία ότι συμπίπτει με την έναρξη της νέα τουριστικής Καμπάνιας του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Ορεινή Ελλάδα», καθώς τα Ελληνικά γεωπάρκα UNESCO αναπτύσσονται κυρίως σε ορεινές περιοχές της χώρας μας. Ο γεωτουρισμός είναι μια αναγνωρισμένη μορφή τουρισμού υπαίθρου που εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί πάνω από 130 συμμετέχοντες, έχουν κατατεθεί 61 ανακοινώσεις που θα παρουσιαστούν σε επτά θεματικές ενότητες, ενώ θα πραγματοποιηθούν και δυο επισκέψεις πεδίου σε θέσεις ενδιαφέροντος του γεωπάρκου Ψηλορείτη και σε συνεργάτες, τοπικούς παραγωγούς και επισκέψιμους χώρους.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται με το Ελληνικό Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO, το Δήμο Ανωγείων, το ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης ΑΕ ΟΤΑ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Έδρα UNESCOτου Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη στήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Τελεί δε υπό τις Αιγίδες του Υπουργείου Τουρισμού και των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO της Ελλάδας και Κύπρου.

Το συνέδριο υλοποιείται με την έμπρακτη στήριξη:

Του Πράσινου Ταμείου, με τη χρηματοδότηση του έργου «Προώθηση της Φυσικής Κληρονομιάς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη», Χρηματοδότηση: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 2026» – Εξωστρεφείς Δράσεις 2026- Πράσινο Ταμείο, Δικαιούχος: «Δίκτυο Ιδαίων»,

Της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, με τη χρηματοδότηση μέρους των δράσεων,

Του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), με τη χρηματοδότηση μέρους των δράσεων, και

Του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), με τη χρηματοδότηση μέρους των δράσεων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους του Ψηλορείτη, συνεργάτες και Υποστηρικτές του Γεωπάρκου, που μέσα από την υποστήριξη επιμέρους δράσεων, θα προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να βιώσουν τον τόπο και τα προϊόντα του.

Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO του Ψηλορείτη ανοίγει λοιπόν της πύλες του σε όλους για να γνωρίσουν από κοντά τα Ελληνικά και Κυπριακά Γεωπάρκα UNESCO, τους ανθρώπους τους, την κληρονομιά τους και τις εμπειρίες που έχουν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες για το συνέδριο βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του γεωπάρκου: http://www.psiloritisgeopark.gr.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ