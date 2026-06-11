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ΒΟΑΚ Ρεθύμνου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως 10 Ιουλίου σε Αδελιανό και Πηγιανό Κάμπο

Από: ΠΚ team

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Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου από τη χ/θ 66+800 έως την χ/θ 68+090, στο Τμήμα Αδελιανός Κάμπος – Πηγιανός Κάμπος.

Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο παραπάνω τμήμα όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας εκ περιτροπής και στις δύο κατευθύνσεις, προοδευτικά με την εκτέλεση των εργασιών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθημερινά έως και την 10.07.2026 όπου μετά το πέρας των εργασιών θα αποκαθίσταται πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δυο ρεύματα της κυκλοφορίας.

Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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