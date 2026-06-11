“Θα παρέμβει ο Άδωνις ή το Μαξίμου;” – “Κόλαφος” η πρώην διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το “ρουσφέτι” με το μονόκλινο στο Βενιζέλειο

Η Λένα Μπορμπουδάκη προχώρησε σε μια ανάρτηση θέτοντας πολλά ερωτηματικά για τον νυν Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και απευθύνεται στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και το Μαξίμου διερωτώμενη αν θα λάβουν θέση.

Σε μια ανάρτηση – κόλαφο προχώρησε η πρώην Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη μετά την αποκάλυψη του patris.gr ότι στο Βενιζέλειο υπήρξε “ρουσφέτι” για μονόκλινο θάλαμο για τον πατέρα του νυν διοικητή της ΥΠΕ με αποτέλεσμα να μετακινηθεί κατάκοιτη γυναίκα με ALS σε θάλαμο 8 κλινών για να βρεθεί το πολυπόθητο κρεβάτι.

Το θέμα έχει προκαλέσει τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις, συνδικαλιστών και γιατρών ενώ η απάντηση του Βενιζελείου πετάει το “μπαλάκι” στους εργαζόμενους και τον Διευθυντή Χειρουργικής επιβεβαιώνοντας κάθε λέξη του ρεπορτάζ δια της διαψεύσεως.

Ωστόσο η κ. Μπορμπουδάκη σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλεί τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη να πάρει θέση ενώ αποκαλεί αδιάβαστο τον νυν ΔΥΠΕάρχη θέτοντας σειρά ερωτημάτων.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

“Η αναλγησία του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ σε βάρος 27χρονης ασθενούς με ALS, για να εξυπηρετήσει δικό του άνθρωπο.

Η γυναίκα φέρει τραχειοστομία και γαστροστομία και αντιμετωπίζει σοβαρή λοίμωξη.

Επικίνδυνα αδιάβαστος ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ ή απλά επιβεβαίωσε την πολιτική που πρεσβεύει για την υγεία η παρούσα πολιτική ηγεσία του ΥΥ?

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης οφείλει να εξετάσει άμεσα το περιστατικό και να δώσει σαφή απάντηση.

Γιατί η ισονομία και η ισότητα στην υγεία αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασική αρχή για ένα δίκαιο κοινωνικό κράτος. Σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, τον τόπο κατοικίας ή την κοινωνική τους τάξη.

Στην περίπτωση συγγενικού προσώπου του κου Παπαβασιλείου η ισότητα στην υγεία πήγε περίπατο. Μοναδικός σκοπός να εξυπηρετηθεί ο δικός του άνθρωπος, εις βάρος ασθενούς που δεν είχε την τύχη να έχει συγγενή στη διοίκηση.

Τα ερωτήματα πολλά για το περιστατικό.

Γιατί το προγραμματισμένο χειρουργείο ρουτίνας του συγγενικού ανθρώπου του κου Παπαβασιλείου δεν έγινε σε νοσοκομείο του Λασιθίου όπου διαμένει ο ασθενής?

Πως ο κος Παπαβασιλείου ζητάει από τους συντοπίτες του στην Ιεράπετρα να εμπιστευτούν το νοσοκομείο κι εκείνος επιλέγει νοσοκομείο του Ηρακλείου?

Γιατί εκδιώχθηκε από τον θάλαμο ασθενής με σοβαρό κινητικό πρόβλημα για να δοθεί μονόκλινο στον κο Παπαβασιλείου?

Τι θα κάνει ο Υπουργός γι αυτό το επιβεβαιωμένο προκλητικό περιστατικό?

Ποια θα είναι η παρέμβαση του Μαξίμου για ένα ζήτημα που επιβεβαιώνει την αναλγησία και τον αναλφαβητισμό του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ για θέματα υγείας στον τόπο?

Ή μήπως το θέμα είναι να εξυπηρετούνται οι δικοί μας άνθρωποι κατά προτεραιότητα και ο υπόλοιπος κόσμος δε μας νοιάζει.

Αναμένουμε την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας για το προκλητικό περιστατικό που έγινε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο”.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ