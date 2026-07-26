Δήμος Αγίου Νικολάου:«2ο Φεστιβάλ Κρηνών» στο Καστέλλι – «THE HOT ALIENS»

Το «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» ταξιδεύει στο Καστέλλι Φουρνής τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 με τη μουσική συναυλία των «THE HOT ALIENS».
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες : Milky Way (Φωνή) / Trikalero (Τύμπανα) / Chronius (Ηλεκτρικό μπάσο) / Manu (Ηλεκτρική κιθάρα / Φωνή) που ερμηνεύουν pop – rock – funk – soul τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών (Beatles, Elvis Presley, Neil Young, Rolling Stones – Dolly Parton)
Χώρος : Πλατεία Άγιου Ιωάννη – Καστέλλι
Ώρα : 20:30
Είσοδος ελεύθερη
Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου
Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης
Παράλληλη δράση :
Ώρα 19:00 Συνάντηση στη στέρνα της Μπαμπακιάς – απογευματινός περίπατος στις στέρνες του χωριού.