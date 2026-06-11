Νέος Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης

Νέος Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξελέγη ο Ρεθεμνιώτης Καθηγητής και Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης Νεκτάριος Παπαδογιάννης.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 7 το απόγευμα και ο νέος Πρύτανης ψηφίστηκε από του 9 εκλέκτορες στο σύνολο των 11 που μετέχουν στο νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.

Ο νέος Πρύτανης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του την 1η του προσεχούς Σεπτεμβρίου ενώ στην πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του επισημαίνει τα εξής:

“Με αίσθημα βαθιάς τιμής και κυρίως ευθύνης αποδέχομαι την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν αρχικά οι συνάδελφοι μου και με κατέταξαν πρώτο σε ψήφους μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) και σήμερα το ΣΔ που με εξέλεξε Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά για εμένα το γεγονός ότι η εκλογή μου υποστηρίχθηκε σήμερα από την ευρεία πλειοψηφία των μελών του νέου ΣΔ. Η εμπιστοσύνη εννέα εκ των έντεκα μελών ενός οργάνου που συγκροτείται από διακεκριμένους Έλληνες ακαδημαϊκούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και από προσωπικότητες με πολύτιμη εμπειρία στη διοίκηση των πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών δομών, αποτελεί ταυτόχρονα τιμή και δέσμευση. Τους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη τους.

Η σημερινή απόφαση δεν αποτελεί προσωπική δικαίωση. Αποτελεί πρωτίστως μια ισχυρή εντολή προσφοράς προς το Πανεπιστήμιό μας, τους φοιτητές μας, τα μέλη ΔΕΠ, τους ερευνητές, το διδακτικό και τεχνικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και την κοινωνία που προσβλέπει σε εμάς για γνώση, κοινωνική κινητικότητα, καινοτομία και προοπτική.

Αναλαμβάνω αυτό το αξίωμα με πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διαθέτει ισχυρά θεμέλια, αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και σημαντική παρουσία στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα. Όμως οι εποχές απαιτούν τόλμη, εξωστρέφεια, ταχύτητα στις αποφάσεις και συνεχή προσαρμογή στις νέες επιστημονικές, τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Επιπρόσθετα, η στρατηγική πορεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δεν μπορεί βέβαια να ιδωθεί αποκομμένα από το ευρύτερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα της Κρήτης, ένα οικοσύστημα που συγκαταλέγεται δικαίως στα ισχυρότερα της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης έχουν οικοδομήσει διαχρονικά υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα, διεθνή επιστημονική αναγνώριση και μια ισχυρή κουλτούρα αριστείας. Για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο τα ιδρύματα αυτά δεν αποτελούν ανταγωνιστές, αλλά φυσικούς στρατηγικούς εταίρους μέσα σε μια κοινή ακαδημαϊκή γεωγραφία με τεράστιες δυνατότητες ουσιωδών και θεσμοθετημένων συνεργειών. Η στενότερη συνεργασία μας μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα σε τομείς όπως η φοιτητική μέριμνα, η ανάπτυξη και αξιοποίηση πανεπιστημιακών υποδομών, η κοινή διεκδίκηση μεγάλων χρηματοδοτικών εργαλείων, η συνδιοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων διοικητικών και ακαδημαϊκών πρακτικών.

Δεσμεύομαι μαζί με τους συνεργάτες μου να εργαστώ με σχέδιο, διαφάνεια, συλλογικότητα και αποφασιστικότητα για ένα Πανεπιστήμιο πιο ισχυρό, πιο εξωστρεφές, πιο καινοτόμο και πιο ανταγωνιστικό διεθνώς με ισότιμη ανάπτυξη όλων των πόλων και όλων των γνωστικών πεδίων. Ένα Πανεπιστήμιο που θα επενδύει στους ανθρώπους του, στην πράσινη και βιοκλιματική ανάπτυξη, στις νέες τεχνολογίες, που θα στηρίζει τους φοιτητές και τη νέα γενιά επιστημόνων, θα ενισχύει την έρευνα και θα δημιουργεί ακόμη στενότερους δεσμούς με την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό της Κρήτης, της χώρας και της διεθνούς κοινότητας.

Πιστεύω βαθιά ότι η πρόοδος, μετά την αμετάκλητη θεσμοθέτηση των δομών μας, έρχεται μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό με όραμα, με τη συνεργασία, τη γενναία διεκδίκηση πόρων και την προσέλκυση φοιτητών τόσο εντός Ελλάδας όσο κι από το εξωτερικό. Με σεβασμό στην ιστορία και την πορεία του Πανεπιστημίου, αλλά χωρίς φόβο απέναντι στις αναγκαίες αλλαγές, ξεκινάμε μια νέα προσπάθεια με στόχο να καταστήσουμε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σημείο αναφοράς στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη.

Καλώ όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να συμπορευτούμε σε αυτή την πορεία. Οι μεγάλες αλλαγές δεν είναι έργο ενός προσώπου ή μιας μικρής ομάδας, είναι αποτέλεσμα κοινής συλλογικής προσπάθειας, εμπιστοσύνης και πίστης στις δυνατότητές μας.

Με ενότητα, τόλμη και σκληρή δουλειά, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα από όσα σήμερα φανταζόμαστε.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο αξίζει να πρωταγωνιστήσει. Και θα πρωταγωνιστήσει”.

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