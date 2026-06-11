Ρεκόρ θέρμανσης το 2025: Στο +1,37°C η θερμοκρασία της Γης λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας

SOS για το κλίμα.

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες ώθησαν σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,37 ° C Κελσίου το 2025 σε σχέση με την περίοδο 1850-1900, ενώ προβλέπεται ότι αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις, η αύξηση θα ξεπεράσει τους 1,5 ° C Κελσίου σε περίπου τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι το βασικό εύρημα της τελευταία έκθεσης «Δείκτες της Παγκόσμιας Κλιματικής Αλλαγής» (IGCC), που δημοσιεύθηκε σήμερα στο περιοδικό «Earth System Science Data».

Μια διεθνής ομάδα με περισσότερους από 70 επιστήμονες από 56 ιδρύματα σε 17 χώρες συνέβαλαν στη φετινή μελέτη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί, επιβεβαιώνοντας την υπερθέρμανση του πλανήτη που έχει προκαλέσει η ανθρωπογενής δραστηριότητα. Η δεκαετία 2016-2025 ήταν κατά 0,32 ° C Κελσίου θερμότερη από την προηγούμενη δεκαετία (2006-2015), ενισχυμένη από τα εξαιρετικά θερμά έτη του 2023 και του 2024.

Ο ρυθμός της ανθρωπογενούς θέρμανσης παραμένει στο ιστορικό υψηλό των περίπου 0,27 ° C ανά δεκαετία, κυρίως λόγω των επιπέδων ρεκόρ αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του θείου. Η μείωση των αερολυμάτων θείου καθιστά πιο εμφανή την υπερθέρμανση που προκαλούν τα αέρια του θερμοκηπίου.

Η έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τους 56,8 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμων διοξειδίου του άνθρακα το 2024, κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων.

Επιπλέον, ο ρυθμός ανόδου της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας επιταχύνεται λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών των ωκεανών και του γεγονότος ότι λιώνουν οι χερσαίοι πάγοι. Το 2025, η παγκόσμια άνοδος της στάθμης της θάλασσας έφτασε σε νέο ρεκόρ 23 εκατοστά σε σχέση με το 1901, με ρυθμό περίπου 1,8 χιλιοστών ετησίως, που επιταχύνεται γρήγορα.

Υποστηρικτικά στοιχεία για εκτεταμένες αλλαγές στο κλιματικό σύστημα παρέχουν και οι αλλαγές στην εμφάνιση και την ένταση των ακραίων κλιματικών και καιρικών φαινομένων. Ένας νέος δείκτης που συμπεριλήφθηκε στην έκθεση, ο αριθμός των ημερών που παρατηρήθηκαν θαλάσσιοι καύσωνες, καταδεικνύει ότι μόνο το 2025 σημειώθηκαν 65 ημέρες θαλάσσιων καυσώνων. Ο αριθμός των ημερών που παρατηρούνται θαλάσσιοι καύσωνες έχει υπερτριπλασιαστεί παγκοσμίως μεταξύ 1991 και 2025.

Τέλος, ενώ οι παγκόσμιες βροχοπτώσεις στην ξηρά έχουν δείξει σημαντική μεταβλητότητα τα τελευταία χρόνια και δεκαετίες, όλα τα σύνολα δεδομένων δείχνουν αύξησή τους σε σχέση με το 2024. Το 2025 σημειώθηκαν αυξημένες βροχοπτώσεις στην Ασία, τη Σιβηρία και τη νότια Αφρική, ενώ το έντονο έλλειμμα βροχοπτώσεων στην κεντρική Νότια Αμερική κατά την περίοδο 2023-2024 μειώθηκε σημαντικά το 2025.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ