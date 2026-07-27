Συμμετοχή Περιφερειάρχη Κρήτης στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών

Στ. Αρναουτάκης: Η αληθινή δύναμη του τόπου μας καθρεφτίζεται στη Διασπορά μας

«Η αληθινή δύναμη του τόπου μας καθρεφτίζεται στη Διασπορά μας. Εσείς, οι απόδημοι Κρήτες, αποτελείτε τον πιο δυναμικό φορέα της οικουμενικότητας του νησιού μας. Το μέλλον της Κρήτης διαμορφώνεται τώρα, μαζί με εσάς. Με διεκδικητικότητα, ενότητα και σταθερό βηματισμό,

βάζουμε τον πήχη πιο ψηλά για την Κρήτη που θέλουμε, για την Κρήτη που μπορούμε, για την Κρήτη που αξίζουμε, μετατρέποντας τον δημιουργικό διάλογο σε χειροπιαστό αποτέλεσμα», τόνισε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαιρετίζοντας στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών που πραγματοποιείται στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων.

«Όπου κι αν βρεθήκατε, μεταφέρατε την Κρήτη ακέραια: το αδούλωτο φρόνημα, τη λεβεντιά, την αλληλεγγύη και τη βαθιά φιλοξενία. Δεν υπήρξατε απλοί παρατηρητές, αλλά πρωταγωνιστές και δημιουργικοί συμμέτοχοι στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών που σας υποδέχθηκαν, μπολιάζοντας τον

σύγχρονο κόσμο με την κρητική ψυχή» είπε ο Περιφερειάρχης και συνέχισε: «Η σχέση σας με τη μητέρα πατρίδα δεν τροφοδοτείται πλέον μόνο από τη νοσταλγία, αλλά από μια ενεργή, αμφίδρομη γέφυρα δημιουργίας για το μέλλον. Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε αυτή τη ζωντανή παρακαταθήκη και να μεταλαμπαδεύσουμε τη φλόγα της κρητικής ταυτότητας στις νέες γενιές, ως φάρο ήθους, αυτογνωσίας και αξιοπρέπειας».

Ο κ. Αρναουτάκης παράλληλα αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, στην κατασκευή του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι που μετατρέπει το νησί σε διεθνή κόμβο, στον ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία και στις διπλές ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την ηπειρωτική χώρα, βάζοντας την Κρήτη σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

«Παράλληλα, θέτουμε την εξωστρέφεια στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, καθώς επιδιώκουμε τη μετάβαση από την πρόοδο στην προοπτική. Ο σχεδιασμός μας για την Κρήτη του 2030 περιγράφει ένα νησί δυναμικό, βιώσιμο και ευφυές, που πρωταγωνιστεί στην πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την κοινωνική συνοχή» υπογράμμισε ο κ. Αρναουτάκης.

Τέλος από το βήμα του συνεδρίου απευθυνόμενος στον Πρόεδρο, την διοίκηση, τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια για την εξαιρετική διοργάνωση, αλλά πάνω απ’ όλα για τη σταθερή, στέρεη και παραγωγική συνεργασία που διατηρεί η Περιφέρεια Κρήτης με το Π.Σ.Κ, «γιατί, μέσα από τη δική σας παγκόσμια παρουσία, εμείς θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε μαζί, για το μέλλον που αξίζει στον τόπο μας», κατέληξε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΠΣΚ Νίκος Καστρινάκης ευχαριστώντας θερμά τον Σταύρο Αρναουτάκη για την θερμή υποστήριξη, και απονέμοντας του τιμητική πλακέτα, υπογράμμισε, ότι, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αφήνει βαρύ αποτύπωμα σε κάθε σελίδα καταγραφής του έργου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών.