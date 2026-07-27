Πολυαρχιερατικό Μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 20 ετών από την κοίμηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου

Με αισθήματα συγκίνησης και ζωντανής της μνήμης, τελέστηκε την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στο Ιερό Ησυχαστήριο της Αγίας Φωτεινής στα Ελληνοπεράματα, Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το ετήσιο Αρχιερατικό Μνημόσυνο για τη συμπλήρωση είκοσι ετών από την εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρού Τιμοθέου.

Στην ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ενώ του Ιερού Πολυαρχιερατικού Συλλείτουργου προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος.

Συνιερουργήσαντες παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κ. Μεθόδιος.

Στην Ευχαριστιακή Σύναξη συμμετείχε πλήθος ιερέων και διακόνων, καθώς και πλήθος πιστών που προσήλθαν για να τιμήσουν τη μνήμη, να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής και να καταθέσουν την ευγνωμοσύνη τους στον μεγάλο Πρωθιεράρχη της Κρήτης, ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την εκκλησιαστική και κοινωνική ιστορία του τόπου.

Η Διακονία του Λόγου από τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέα

Πριν από την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας. Ο Σεβασμιώτατος εξήρε το πνεύμα, την ταπεινότητα και την προσευχητική στάση του μακαριστού Γέροντος.

Αναφέρθηκε στην πορεία της ζωής του από τη γέννησή του στα Χανιά (Γαβαλομούρι) το 1915, τις σπουδές του στην Αθήνα και τη μετέπειτα σπουδαία εκκλησιαστική του διαδρομή.

Ο κ. Ανδρέας στάθηκε ιδιαίτερα:

• Στο Χριστοκεντρικό του έργο: Στην ικανότητά του να προσλαμβάνει τις ανάγκες κάθε εποχής και να τις μεταμορφώνει «εν Χριστώ Ιησού», με κύριο μέλημα την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου.

• Στο πολυσχιδές κοινωνικό του έργο στη Μεσαρά (Μητρόπολη Γορτύνης και Αρκαδίας από το 1956): Την ίδρυση της Παναγίας Καλυβιανής, των ορφανοτροφείων και των γηροκομείων, τα οποία αποτέλεσαν καταφύγιο και στήριγμα για τις οικογένειες και τα παιδιά της δύσκολης μεταπολεμικής περιόδου και της μετανάστευσης.

• Στην εκκλησιαστική του σοφία: Στον απόλυτο σεβασμό του προς τον προκάτοχό του, μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο Ψαλιδάκη, καθώς και στη σταθερή προσήλωσή του στη διαφύλαξη των ιερών θεσμών και των σχέσεων της Εκκλησίας Κρήτης με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

• Στα πνευματικά του χαρίσματα: Την ανεξικακία, τη συγχωρητικότητα και το σπάνιο κηρυγματικό του χάρισμα, σημειώνοντας ότι υπήρξε ο πνευματικός πατέρας όλων, έχοντας αξιωθεί να χειροτονήσει πολλούς από τους μετέπειτα αρχιερείς και κληρικούς του νησιού.

Η συγκινητική εξομολόγηση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου

Πριν από τη διανομή του αντιδώρου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος έλαβε τον λόγο για να ευχαριστήσει τους Αγίους Αρχιερείς, τον ιερό κλήρο και τον πιστό λαό για τη συμπροσευχή τους.

Σε μια φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ευγένιος μοιράστηκε με το εκκλησίασμα μια προσωπική του ανάμνηση από την ημέρα της κοιμήσεως του Σεβασμιωτάτου Γέροντος, την 26η Ιουλίου 2006, σύμφωνα με την οποία ενώ τελούσε την Θεία Λειτουργία ,

ως Επίσκοπος Κνωσού, στην Αγία Παρασκευή στο Καμαράκι της πόλεως του Ηρακλείου έλαβε το μήνυμα της υποτροπής της υγείας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, διά την μεταφορά του στο Νοσοκομείο κατα την διάρκεια της οποίας εξέπνευσε.

Ο Σεβασμιώτατος κάλεσε όλους να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου με πολλή αγάπη, καθώς εκείνος «αγάπησε την Εκκλησία και τον άνθρωπο όσο τίποτε άλλο στη ζωή του», και ευχήθηκε να έχουμε όλοι την πατρική του ευχή και ευλογία.

Ολοκλήρωση των Εκδηλώσεων Μνήμης

Κατά τη διάρκεια της τελετής, απονεμήθηκε σε έναν από τους παλαιούς και στενούς συνεργάτες του Ιερού Ησυχαστηρίου μια εικόνα του Αγίου Πορφυρίου, φιλοτεχνημένη με ευλάβεια.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι Αρχιερείς, ο ιερός κλήρος και οι πιστοί κατευθύνθηκαν εν πομπή στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού, όπου βρίσκεται ο τάφος του μακαριστού Πρωθιεράρχου, όπου και τελέστηκε Αρχιερατικό Τρισάγιο.

Στη συνέχεια, προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασμα στη μνήμη του γέροντος Αρχιεπισκόπου Τιμοθέου στο αρχονταρίκι του Ιερού Ησυχαστηρίου.

Αιωνία αυτού η μνήμη!

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης