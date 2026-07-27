Ε.Π.Κ.Κρητης: Η αντιστροφη των εξώδικων και διεκδικήσεων άρχισε!!! Ήρθε η ώρα των δανειοληπτών, του ν.Κατσελη,

Μετά την ιστορική δικαίωση των δανειοληπτών του «Νόμου Κατσέλη» ,με την απόφαση 6/2026 του Αρείου Πάγου, ενημερώνουμε κάθε δανειολήπτη, μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η μη, ότι ξεκίνησε, εξωδικαστικά,η άμεση υποβολή αναφορών και διεκδικήσεων, μέσω της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Το ιστορικό

Μια τεράστια νομική και ηθική νίκη, πέτυχαν χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη). Η Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με την υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφαση-σταθμό, έβαλε οριστικό τέλος στις καταχρηστικές και παράνομες πρακτικές των τραπεζών και των εταιρειών διαχείρισης (servicers).

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ότι, ο εκτοκισμός των ρυθμίσεων του άρθρου 9 του ν.3869/2010,για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, υπολογίζεται αποκλειστικά επί της εκάστοτε μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού εναπομείναντος αληκτου κεφαλαίου.

Η απόφαση αυτή αποτρέπει τη μετατροπή των βιώσιμων δικαστικών ρυθμίσεων σε οικονομικές παγίδες και διασφαλίζει το πνεύμα του νόμου.

Τι προτρέπουμε να κάνουν άμεσα, οι δανειολήπτες

Η διαδικασία διεκδίκησης των νομίμων δικαιωμάτων ξεκινά τώρα. Όλοι οι δανειολήπτες που διαθέτουν οριστική δικαστική απόφαση του Νόμου Κατσέλη ,για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους δικαιούνται:

Άμεσο επανυπολογισμό των δόσεων και των επιβληθέντων τόκων.

Επιστροφή ή συμψηφισμό των ποσών που εισπράχθηκαν παράνομα και καταχρηστικά από τους πιστωτές τόσα χρόνια.

Κατάθεση επίσημης αναφοράς-όχλησης προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εφαρμογή της απόφασης.

Τι βασικότερο και ουσιώδες είναι ότι, δεν είστε μόνοι!!! η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είναι δίπλα σας και σ’ αυτή την νόμιμη διεκδίκηση των οικονομικών σας δικαιωμάτων.

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ενημερώνει τα μέλη της και κάθε ενδιαφερόμενο δανειολήπτη ότι, διαθέτει την τεχνογνωσία και τους νομικούς μηχανισμούς ,για να τους καθοδηγήσει πλήρως.

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση και τον έλεγχο της προσωπικής σας δικαστικής απόφασης.

Συντάσσουμε και αποστέλλουμε μαζικά ή εξατομικευμένα τις σχετικές αναφορές και τις νόμιμες διεκδικήσεις σας προς τους πιστωτές.,,(τράπεζες serveres δικηγορικές εταιρείες)

Καλούμε όλους τους δανειολήπτες της Κρήτης, που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης του ν. Κατσέλη να επικοινωνήσουν άμεσα ,με τα γραφεία της Ένωσής μας, προκειμένου να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος και να σταματήσει η οικονομική τους αφαίμαξη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2821092306 ημέρες εργάσιμες και.ωρες από τίς 9 έως τις 12

Αυστηρό τελεσίγραφο προς Τράπεζες, Funds και Servicers

Απευθύνουμε αυστηρότατη προειδοποίηση, προς όλα τα τραπεζικά ιδρύματα, τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Η απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, απαιτεί άμεση, καθολική και απαρέγκλιτη εφαρμογή, χωρίς αυθαίρετες παρερμηνείες, κωλυσιεργίες ή γραφειοκρατικά προσκόμματα.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι:

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή άρνηση συμμόρφωσης με το δεδικασμένο του Ανώτατου Δικαστηρίου συνιστά παράνομη συμπεριφορά.

Η μη άμεση αναπροσαρμογή των δόσεων και ο μη επανυπολογισμός των οφειλών θα επιφέρει άμεσες νομικές επιπτώσεις.

Η Ένωση ,θα κινηθεί δικαστικά και διοικητικά, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο (καταγγελίες στις εποπτικές αρχές, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα), προστατεύοντας τους καταναλωτές από τις πρακτικές οικονομικής ομηρίας.

Η ανοχή απέναντ,ι στην αυθαιρεσία έληξε. Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης θα πρέπει να εφαρμόζονται αμέσως.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΚΡΗΤΗΣ

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2

Email: epkxan@gmail.com

Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306