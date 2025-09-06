Χανιά:Συλλυπητήρια δήλωση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Α.Κ. κ. Άρη Παπαδογιάννη, για τον θάνατο του Νικόλαου Παπαδάκη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Νικολάου Εμμ. Παπαδάκη (Παπαδή), μιας εμβληματικής προσωπικότητας που υπηρέτησε με αφοσίωση την κοινωνία των Χανίων και συνέδεσε τη ζωή του με την ανάδειξη του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, κ. Άρης Παπαδογιάννης, αναφέρει:

«Ο Νίκος Παπαδάκης αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η προσφορά του στην τοπική κοινωνία και στη διάδοση της ιστορικής παρακαταθήκης του Ελευθερίου Βενιζέλου θα μείνει ανεξίτηλη. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του».