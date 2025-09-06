Λ. Αυγενάκης: Ανάγκη για δίκαιη υγειονομική μεταχείριση των στρατιωτικών – Ζητήματα από την επιβολή 15% συμμετοχής στις εξετάσεις

Αναφορά στη Βουλή με βάση την επιστολή της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. – Προτάσεις για αποκατάσταση της ισονομίας και προστασία της υγείας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Την από 05.08.2025 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), με την οποία αναδεικνύονται σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει από την επιβολή συμμετοχής 15% στις διαγνωστικές εξετάσεις των στρατιωτικών σε δημόσια νοσοκομεία, κατέθεσε στη Βουλή με Αναφορά του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Δένδια, ο π. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία, «για πρώτη φορά στρατιωτικό προσωπικό καλείται να καταβάλει ποσοστό συμμετοχής ακόμη και για εξετάσεις που διενεργούνται σε δημόσια νοσοκομεία — γεγονός πρωτοφανές και ασύμβατο με το καθεστώς των λοιπών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ». Επιπλέον, «το νέο καθεστώς συμμετοχής επιβάλλει οικονομική επιβάρυνση ακόμη και σε καρκινοπαθείς στρατιωτικούς, καταργώντας στην πράξη την πανελλαδικώς θεσμοθετημένη πλήρη εξαίρεσή τους από κάθε συμμετοχή, κάτι που συνιστά σοβαρή παραβίαση της ισότητας και της κοινωνικής προστασίας».

Η επιστολή παραθέτει σειρά παραδειγμάτων που αναδεικνύουν την ανισότητα:

• Ένας ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ (π.χ. δημόσιος υπάλληλος) δεν καταβάλει συμμετοχή για εξετάσεις σε δημόσια νοσοκομεία.

• Ένας στρατιωτικός, με το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς, υποχρεώνεται σε συμμετοχή 15% για τις ίδιες εξετάσεις, στον ίδιο χώρο.

Παράλληλα, η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. υπογραμμίζει ότι η αιτιολογική έκθεση του άρθρου 39 του ν. 5195/2025 αναφέρει πως η συμμετοχή θεσπίστηκε «για λόγους εξομοίωσης με το καθεστώς του ΕΟΠΥΥ». Ωστόσο, όπως τονίζεται, «η ίδια η νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ δεν προβλέπει συμμετοχή για εξετάσεις σε δημόσιες δομές, γεγονός που καθιστά το επιχείρημα αυτό νομικά και ουσιαστικά αβάσιμο».

Η Ομοσπονδία καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος:

1. Κατάργηση της συμμετοχής 15% για τις διαγνωστικές εξετάσεις στρατιωτικών σε δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.

2. Πλήρη εναρμόνιση του υγειονομικού πλαισίου των στρατιωτικών με εκείνο των λοιπών ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

3. Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ή διοικητικής πράξης, που θα επιβεβαιώνει ρητά την απαλλαγή των στρατιωτικών από κάθε συμμετοχή σε δημόσιες δομές υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 8 του ΕΚΠΥ.

Με την Αναφορά του, ο Λευτέρης Αυγενάκης καλεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εξετάσει προσεκτικά τις επισημάνσεις της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισονομία, να προστατευθεί η υγεία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και να αποφευχθούν φαινόμενα αδικίας που υπονομεύουν την κοινωνική ανταποδοτικότητα και τη δίκαιη μεταχείριση.