Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικά θέματα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, όλες και όλους, για τη συμπαράστασή σας στο πένθος μου για την απώλεια της μητέρας μου. Να είστε πάντα καλά.

📌 Επιστρέφοντας στην ανασκόπηση, που σήμερα καλύπτει τις δυο τελευταίες εβδομάδες, έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε διάφορα έργα και παρεμβάσεις στον Δήμο μας, όπως είναι το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον διαγωνισμό καθαριότητας του Δήμου μας, η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας,

τα έργα πρασίνου, βελτίωσης της καθημερινότητας και ενίσχυσης της πρόσβασης και της οδικής ασφάλειας σε σχολεία, καθώς και η πρότασή μας για έργα ύψους 1.230.000 ευρώ στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τον διαγωνισμό καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής που οδηγεί στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας με στόχο μια πραγματικά καθαρή πόλη.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη σύμβαση του Δήμου μας με τον ανάδοχο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού και, στο αμέσως επόμενο διάστημα και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, προχωράμε στην υπογραφή της.

Φτάνουμε έτσι στο τέλος αυτής της διαδρομής που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 με στόχο την μεταρρύθμιση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και την εφαρμογή του σχεδιασμού μας που προβλέπει τη λειτουργία ενός μεικτού συστήματος με ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων σε εξωτερικό συνεργάτη (ο οποίος θα συνεισφέρει στον μηχανισμό καθαριότητας 151 άτομα προσωπικό, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, δεκάδες μηχανήματα και εξοπλισμό) και ειδικότερα:

1. Την πλήρη αποκομιδή των ανακυκλώσιμων από το σύνολο του Δήμου.

2. Την πλήρη και άμεση απομάκρυνση των ογκωδών και των πρασίνων αποβλήτων από το σύνολο του Δήμου.

3. Τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα συμπεριλαμβανομένων των Ενετικών Τειχών και της ευρείας χερσαίας ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο μέχρι την Νέα Αλικαρνασσό.

Η αναδιάταξη αυτή αναθέτει στο επιχειρησιακό εκτελεστικό σκέλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας:

1. Την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων, από το σύνολο του Δήμου, πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

2. Τον οδοκαθαρισμό επίσης στο σύνολο του Δήμου πέραν της 1ης Δημοτικής Κοινότητας.

3. Τον επιτελικό ρόλο διαρκούς επιχειρησιακού σχεδιασμού, ανασχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνόλου των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του εξωτερικού συνεργάτη.

Καταλαβαίνω ότι οι διακυμάνσεις και η αστάθεια στην αποκομιδή των απορριμμάτων σας έχουν κουράσει. Είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Πολύ σύντομα όμως, αυτή η ταλαιπωρία θα αποτελεί παρελθόν.

🔘 Η αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας στο επίκεντρο σύσκεψης με τον Πρωθυπουργό

Συμμετείχα στη σύσκεψη που συγκάλεσε στο Ηράκλειο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης, Βουλευτών, Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων διαχείρισης υδάτων, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψυδρίας.

Παρουσίασα τα στοιχεία υδροδότησης του Ηρακλείου από το φράγμα Αποσελέμη τα οποία αποδεικνύουν ότι σήμερα, τα δεδομένα πλήρωσης οδηγούν στην κάλυψη των αναγκών μας σε επίπεδο ανάλογο με αυτό της περιόδου 2024 – 25, δηλαδή σε ποσοστό μόλις 15% περίπου. Υπενθυμίζοντας ότι το 2022 το Ηράκλειο κάλυπτε το 47% των αναγκών από τον Αποσελέμη,

επεσήμανα ότι παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, δεν έχουμε επιστροφή σε «κανονικότητα» και δεν δικαιολογείται επανάπαυση. Ακόμα κι αν αποφεύγουμε μια οξεία κρίση υδροδότησης, παραμένουμε σε οριακό σημείο, με υπερεκμετάλλευση των γεωτρήσεών μας. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε έργα άμεσα, χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Τι σημαίνει αυτό; Εδώ τίθεται ένα ζήτημα προδιαγραφών που βασίζονται σε απαιτήσεις. Θα φτάσουμε επιτέλους στην αδιάλειπτη υδροδότηση και όχι στην εκ περιτροπής υδροδότηση την οποία ανεχόμαστε τόσα χρόνια; Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, σε συνάρτηση με τις προβολές που θα κάνουμε για τις υδροδοτικές ανάγκες της πόλης μας στα επόμενα χρόνια, όταν δηλαδή θα τεθούν σε λειτουργία τα έργα τα οποία θα αποφασιστούν τώρα. Επέμεινα πολύ σε αυτό και καταλαβαίνω ότι αυτή η άποψη υιοθετείται.

Υπάρχει μια πλειάδα σχεδίων τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν, εξ αυτών να ωριμάσει εκείνο το οποίο θα προκριθεί, και όλα θα πρέπει να έχουν γίνει στους επόμενους λίγους μήνες. Η προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) γίνεται καταρχήν δεκτή, εφόσον πολύ σύντομα παρουσιαστεί σχέδιο με χρονοδιάγραμμα και πηγές χρηματοδότησης που θα μας εξασφαλίζουν ότι πραγματικά μπαίνουμε σε φάση υλοποίησης των αναγκαίων έργων.

Αυτό το οποίο επίσης επεσήμανα, είναι ότι από τον Δήμο Ηρακλείου μέσω της ΔΕΥΑΗ, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια ώστε να κρατήσουμε το υδροδοτικό σύστημα σε ένα επίπεδο ανταπόκρισης στις υφιστάμενες ανάγκες. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον.

Είναι, λοιπόν, η στιγμή να ληφθούν αποφάσεις για τον ένα Φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει τις λύσεις και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προταχθεί η συζήτηση σχετικά με το ποιοι θα είναι οι Φορείς που θα διαχειριστούν τη λειτουργία της όποιας λύσης στο μέλλον. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται παράλληλα, αλλά δεν πρέπει να γίνει αντίστροφα.

Στις αποφάσεις αυτές η Τοπική Αυτοδιοίκηση και προφανώς ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι συμμέτοχοι.

🔘 Όπως είχαμε δεσμευτεί, ξεκίνησαν οι εργασίες φροντίδας του πρασίνου στο Δήμο μας

Ο κόμβος Γιοφύρου, οι λεωφόροι Κνωσού, 62 Μαρτύρων, ΕΟΚ, Μίνωος, Νεάρχου και Σοφοκλή Βενιζέλου, ο Καράβολας, η Δουκός Μποφώρ και το πάρκο Γεωργιάδη, ήταν μερικά από τα σημεία που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών συντήρησης του πρασίνου.

Με τον συντονισμό της Υπηρεσίας Πρασίνου, τα συνεργεία του εξωτερικού συνεργάτη ενισχύουν αυτά της Υπηρεσίας μας και καθημερινά φροντίζουν δένδρα, θάμνους και φυτά. Ανάλογες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στα Ενετικά Τείχη, σε πάρκα, σχολικές αυλές, κοιμητήρια και δεντροστοιχίες εντός και εκτός πόλης. Σε αυτές τις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης νέες φυτεύσεις 600 δένδρων

, 7.000 θάμνων και 4.000 φυτών, η κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, η τεχνική αποκατάσταση των σημείων των επαναφυτεύσεων, κ.α.. Παράλληλα, γίνεται τακτικός έλεγχος των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων.

🔘 Σε εξέλιξη έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης

Σημαντικές παρεμβάσεις με έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στην πόλη βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ αυτών:

– Στην Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, οι εργασίες ανακατασκευής περιλαμβάνουν την ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης, του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων και την τοποθέτηση νέων σχαρών, δίνοντας τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία των διερχομένων.

– Στις οδούς Δελημάρκου και σε τμήματα των οδών Ντενιδάκηδων, Δοϊράνης, Γαλάτειας Καζαντζάκη και Γοργολαΐνη, σε μια έκταση 3.300 μ., οι εργασίες δημιουργούν προϋποθέσεις για κίνηση πεζή και ήπιας κυκλοφορίας, αναβαθμίζοντας συνολικά την ιστορική γειτονιά. Περιλαμβάνουν τη δημιουργία δικτύου πεζόδρομων, υπογειοποίηση των δικτύων φωτισμού, δίκτυα άρδευσης, κρουνών πυρασφάλειας και απορροής ομβρίων, την εξασφάλιση δυνατότητας περιορισμένης προσπέλασης οχημάτων καθαριότητας και άμεσης ανάγκης, κ.α..

– Στη συμβολή των οδών Πινδάρου – Γεωργίου Γεωργιάδου, δημιουργούμε έναν νέο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου σε οικόπεδο που αποκτήθηκε με πρωτοβουλία της Δημοτικής μας Αρχής. Οι εργασίες περιλάμβαναν επίσης την κατασκευή νέων πεζοδρομίων και υπερυψωμένης διάβασης στη συμβολή των οδών Ερωφίλης και Ζαχαριουδάκη, έργα που συναρθρώνονται με την πεζή διαδρομή που διαμορφώνουμε από την Παναγίτσα Μασταμπά προς το κέντρο της πόλης, μέσω της Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’.

🔘 Στην τελική ευθεία το έργο βελτίωσης της πρόσβασης και της οδικής ασφάλειας σε σχολεία του Ηρακλείου

Στο πνεύμα της βελτίωσης των συνθηκών μετακίνησης πεζών, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του το έργο κατασκευής 27 υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και νέων πεζοδρομίων μήκους περίπου οκτώ χιλιομέτρων γύρω από σχολικά συγκροτήματα.

Τα πεζοδρόμια έχουν ήδη κατασκευαστεί, όπως και τα απαραίτητα φρεάτια για την απορροή των νερών της βροχής, και τις επόμενες εβδομάδες ολοκληρώνεται η κατασκευή των τελευταίων υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών, στις οποίες θα τοποθετηθεί ειδική κάθετη και οριζόντια σήμανση.

Παράλληλα, ξεκινάμε και το έργο κατασκευής των «έξυπνων» διαβάσεων πεζών έξω από 19 σχολεία. Πρόκειται για μια πρόταση που καταθέσαμε,

εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, με φορέα υλοποίησης το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Κάθε διάβαση θα περιλαμβάνει αισθητήρες κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED με φωτοβολταϊκά πάνελ. Ο φωτισμός του οδοστρώματος και οι πινακίδες θα ενεργοποιούνται με το πάτημα ενός κουμπιού, προειδοποιώντας τους οδηγούς.

🔘 1.230.000 ευρώ διεκδικούμε για έργα στις Τοπικές Κοινότητες

Ομόφωνα αποδεκτή έγινε από τη Δημοτική Επιτροπή η πρότασή μας να υποβάλουμε έξι προτάσεις στο πρόγραμμα Leader, για έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.230.343 ευρώ, με στόχο την δημιουργία ή την ενίσχυση βασικών υπηρεσιών και υποδομών στις Τοπικές Κοινότητες.

Πρόκειται για τα έργα:

• Ανακατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου στον Προφήτη Ηλία.

• Ανέγερσης μικρού πολιτιστικού κέντρου στις Κάτω Ασίτες.

• Αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα 5Χ5 των Αθλητικών Κέντρων Βουτών και Αγίου Βλάση.

• Εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας σε Κάτω Ασίτες, Βούτες και Πενταμόδι, καθώς και προμήθειας και εγκατάστασης δικτύου αυτόματων απινιδωτών σε 23 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

• Ανάπλασης της πλατείας της Αυγενικής.

• Ανάπλασης δημοτικού χώρου στην Πυργού.

🔘 Βανδαλισμός προτομής Νίκου Ξυλούρη

Ο βανδαλισμός της προτομής του «Αρχάγγελου της Κρήτης» Νίκου Ξυλούρη είναι μια πράξη βαριάς προσβολής όχι μόνο προς τη μνήμη ενός σπουδαίου καλλιτέχνη και συμβόλου της Κρήτης, αλλά και προς την πολιτιστική μας κληρονομιά συνολικά. Ο Νίκος Ξυλούρης αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας και της ιστορίας μας. Καταδικάζουμε αυτή την άθλια πράξη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.

Κινηθήκαμε άμεσα για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη το γλυπτό που φιλοτέχνησε η αείμνηστη γλύπτρια Ασπασία Παπαδοπεράκη και κοσμούσε την Πλατεία Κύπρου στην Όαση,. Η προτομή φυλάχθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία και με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού εστάλη σε εξειδικευμένο καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα τοποθετηθεί ξανά στη θέση της. Παράλληλα,

καταθέσαμε μήνυση κατ’ αγνώστων ελπίζοντας ότι οι δράστες του βανδαλισμού θα εντοπιστούν από τις αρχές και θα λογοδοτήσουν για την πράξη τους.

📌 Ο ΟΦΗ κυπελλούχος Ελλάδας!

Μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. Η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ, ενός ισχυρού και άξιου αντιπάλου, και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, μας γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση. Είναι η μεγαλύτερη νίκη μας σε 100 χρόνια ιστορίας, μετά από ηρωική προσπάθεια.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της ομάδας για την αφοσίωση, το πάθος και το ήθος που επέδειξαν σε όλη την πορεία. Για τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και την πίστη στον στόχο, που απέδειξε ότι μπορούν να επιτευχθούν τα μεγαλύτερα όνειρα. Τώρα ξεκινά μια ευρωπαϊκή πορεία, για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στον υπέροχο κόσμο του ΟΦΗ. Στις χιλιάδες των φιλάθλων που βρέθηκαν για μια ακόμη φορά στο πλευρό του και με το πάθος τους έδωσαν φτερά στην ομάδα μας.

Ο ΟΦΗ είναι ένα μέρος της ταυτότητας και κομμάτι της ψυχής του τόπου μας. Εύχομαι αυτή η κατάκτηση να αποτελέσει την αρχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, εθνικές και διεθνείς, όπως αξίζει στην ομάδα μας.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!

Αλέξης Καλοκαιρινός