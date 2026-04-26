ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου για τον κυπελλούχο ΟΦΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού:

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. Η μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ, ενός ισχυρού και άξιου αντιπάλου, και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, μας γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση. Είναι η μεγαλύτερη νίκη μας σε 100 χρόνια ιστορίας, μετά από ηρωική προσπάθεια.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση της ομάδας για την αφοσίωση, το πάθος και το ήθος που επέδειξαν σε όλη την πορεία. Για τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και την πίστη στον στόχο, που απέδειξε ότι μπορούν να επιτευχθούν τα μεγαλύτερα όνειρα. Τώρα ξεκινά μια ευρωπαϊκή πορεία, για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Συγχαρητήρια αξίζουν και στον υπέροχο κόσμο του ΟΦΗ. Στις χιλιάδες των φιλάθλων που βρέθηκαν για μια ακόμη φορά στο πλευρό του και με το πάθος τους έδωσαν φτερά στην ομάδα μας.

Ο ΟΦΗ είναι ένα μέρος της ταυτότητας και κομμάτι της ψυχής του τόπου μας. Εύχομαι αυτή η κατάκτηση να αποτελέσει την αρχή για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, εθνικές και διεθνείς, όπως αξίζει στην ομάδα μας.

Ηράκλειο:Συγχαρητήριο μήνυμα δημάρχου Χερσονήσου για την κατάκτηση...

Με αφορμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον...

Ηράκλειο:Θερμά συγχαρητήρια από το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας...

Ο ΟΦΗ έγραψε μια «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του,...

