Ηράκλειο:Συγχαρητήριο μήνυμα δημάρχου Χερσονήσου για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Ο.Φ.Η.

Με αφορμή την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Ο.Φ.Η. ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Μια μεγάλη στιγμή για την Κρήτη είναι η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ. Μετά από δεκαετίες, η ομάδα μας κατέκτησε ξανά το Κύπελλο Ελλάδας, αποδεικνύοντας τι μπορεί να πετύχει όταν υπάρχει πίστη, σχέδιο και συλλογική προσπάθεια.

Ως Δήμαρχος Χερσονήσου, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, στο τεχνικό επιτελείο, στη διοίκηση και φυσικά στον κόσμο του ΟΦΗ, που στάθηκε δίπλα στην ομάδα σε κάθε βήμα.

Σήμερα, ο ΟΦΗ γράφει ιστορία και μας γεμίζει υπερηφάνεια».