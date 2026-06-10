Η Κατερίνα Μισιχρόνη νέα Πρωθιέρεια των τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας

Η ηθοποιός θα είναι Πρωθιέρεια για πρώτη φορά, στις 10 Σεπτεμβρίου, στην τελετή αφής και παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η ηθοποιός και χορεύτρια Κατερίνα Μισιχρόνη είναι η νέα Πρωθιέρεια για τις τελετές της Ολυμπιακής Φλόγας της επόμενης Ολυμπιακής περιόδου. Οπως αναφέρει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η επιλογή «έγινε μετά από εξέταση και άλλων υποψηφίων για τον ρόλο και βασίστηκε στα προσόντα, την εμπειρία και την καλλιτεχνική της πορεία».

Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας Θωμάς Τόκας και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην τελευταία συνεδρίασή της. Μετά την απόφαση, ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος προσκάλεσε την Κατερίνα Μισιχρόνη στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για να της ανακοινώσει την απόφαση και να της ευχηθεί κάθε επιτυχία ενόψει των επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν το 2028 στο Λος Αντζελες.

Η νέα Πρωθιέρεια εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της, υπογραμμίζοντας ότι θα υπηρετήσει με «όλη τη δύναμη της ψυχής» της τον ρόλο που της ανατέθηκε.

«Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μία άψογη συνεργασία με τη νέα Πρωθιέρεια. Η Κατερίνα με το ταλέντο της και την εσωτερικότητά της, θα αγγίξει τις ψυχές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, στέλνοντας τα μηνύματα των Ολυμπιακών αξιών» επισήμανε η χορογράφος των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας Αρτεμις Ιγνατίου.

Η Κατερίνα Μισιχρόνη θα είναι Πρωθιέρεια για πρώτη φορά, στις 10 Σεπτεμβρίου, στην Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026, στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα διαδεχθεί τη Μαίρη Μηνά, την οποία η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό που επέδειξε στον ρόλο της Πρωθιέρειας.

To βιογραφικό της Κατερίνας Μισιχρόνη

Η Κατερίνα Μισιχρόνη είναι Ελληνίδα ηθοποιός και χορεύτρια, με σημαντική παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, έζησε τα παιδικά της χρόνια στην Αθήνα και σπούδασε Ψυχολογία. Στη συνέχεια, όμως, το πάθος της για τον χορό την οδήγησε σε άλλα δημιουργικά μονοπάτια, σπουδάζοντας κλασικό χορό στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Εργάστηκε επαγγελματικά ως χορεύτρια, συμμετέχοντας σε ομάδες χοροθεάτρου με παραστάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Βερολίνο, το Λονδίνο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Μισιχρόνη αφοσιώθηκε στην υποκριτική, σπουδάζοντας στη Σχολή Υποκριτικής του Θεάτρου των Αλλαγών, ενώ μαθήτευσε δίπλα σε σημαντικούς δασκάλους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στο Masterclass on the Seagull by Royal Academy Of Dramatic Arts του Λονδίνου.

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές, όπως το «Νησί», το «Λόγω Τιμής» και σε καθημερινές σειρές.

Στο θέατρο έχει πρωταγωνιστήσει σε ξεχωριστές σκηνές, όπως το Ηρώδειο, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, το Σύγχρονο Θέατρο, σε ρόλους όπως η «Αλκηστις» και η «Νίνα» από τον Γλάρο του Τσέχοφ.

Στον κινηματογράφο, είχε τη χαρά να συμμετάσχει σε διεθνείς βραβευμένες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς και σε Φεστιβάλ και δείγμα της δουλειάς της μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τόσο στο HBO όσο και στο Amazon Prime. Βραβεύτηκε για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία Chinatown – The 3 Shelters με το βραβείο Best Actor in Feature Film at Urban Action Showcase LA, το 2019.

Η λίστα με τις Πρωθιέρειες των Τελετών της Ολυμπιακής Φλόγας

Τον ρόλο της Πρωθιέρειας έχουν αναλάβει:

Παρίσι 2024: Μαίρη Μηνά

Τόκιο 2021: Ξανθή Γεωργίου

Ρίο 2016: Κατερίνα Λέχου

Λονδίνο 2012: Ινώ Μενεγάκη

Πεκίνο 2008: Μαρία Ναυπλιώτου

Αθήνα 2004: Θάλεια Προκοπίου

Σίδνεϊ 2000: Θάλεια Προκοπίου

Ατλάντα 1996: Μαρία Παμπούκη

Βαρκελώνη 1992: Μαρία Παμπούκη

Σεούλ 1988: Κατερίνα Διδασκάλου

Λος Αντζελες 1984: Κατερίνα Διδασκάλου

Μόσχα 1980: Μαρία Μοσχολιού

Μόντρεαλ 1976: Μαρία Μοσχολιού

Μόναχο 1972: Μαρία Μοσχολιού

Μέξικο Σίτι 1968: Μαρία Μοσχολιού

Τόκιο 1964: Αλέκα Κατσέλη

Ρώμη 1960: Αλέκα Κατσέλη

Μελβούρνη 1956: Αλέκα Κατσέλη

Ελσίνκι 1952: Ξανθίπη Πηχέων – Θεολογίτη

Λονδίνο 1948: Μαρία Αγγελακοπούλου

Βερολίνο 1936: Κούλα Πράτσικα

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ