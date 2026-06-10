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ΑΑΔΕ: Καινοτομίες και νέες βελτιώσεις στην εφαρμογή myDATAapp

Από: ΠΚ team

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Τι αλλάζει ενόψει έναρξης της Β’ Φάσης της Ψηφιακής Διακίνησης Αποθεμάτων.

Σημαντικές νέες δυνατότητες και λειτουργικές βελτιώσεις είναι πλέον διαθέσιμες στην εφαρμογή για κινητές συσκευές myDATAapp. Όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η νέα αναβάθμιση ενισχύει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και διευκολύνει την ομαλή ένταξη των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις της Β’ Φάσης της Ψηφιακής Διακίνησης Αποθεμάτων.

Η νέα έκδοση (1.0.18.29) εμπλουτίζεται με λειτουργίες που αφορούν τόσο την έκδοση παραστατικών διακίνησης όσο και την ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητά τους, μέσω σάρωσης QR code ή επιλογής του κατάλληλου κουμπιού.

Έτσι, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, διασφαλίζεται η πλήρης εναρμόνιση με το ισχύον φορολογικό πλαίσιο, ενώ -σε συνδυασμό με τη μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής της Β’ Φάσης- παρέχεται στις επιχειρήσεις μια εκτεταμένη δοκιμαστική περίοδος σε πραγματικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα:

1. Ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων:

• Προστίθενται νέοι τύποι Παραστατικών Διακίνησης (9.1-Δελτίο Αποστολής Συσχετιζόμενο, 9.2-Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής και 10.2-Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής).

Παρέχεται δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Αποστολής με ένδειξη «Αντίστροφη Διακίνηση» (για τα παραστατικά τύπου 9.3).

Υποστηρίζεται η διαβίβαση παραστατικών με απώλεια διασύνδεσης (για τους τύπους 9.1, 9.2 και 10.2).

Ενεργοποιείται η διαβίβαση στοιχείων Ειδών Συσκευασίας για τα παραστατικά διακίνησης.

Δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης και συσχέτισης πολλαπλών ΜΑΡΚ με τα εκδοθέντα παραστατικά διακίνησης.

Υποστηρίζεται η καταχώριση του Σκοπού Διακίνησης σε επίπεδο γραμμής διακινούμενων ειδών, ενώ έχει προστεθεί νέος σκοπός διακίνησης «Λοιπές Διακινήσεις».

Ενσωματώνονται οι λειτουργικότητες της Β’ Φάσης για την ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα της διακίνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Έναρξη διακίνησης

– Μεταφορτώσεις από Μεταφορέα

Παράδοση από Μεταφορέα (πλήρης, μερική ή μη παράδοση)

Ολοκλήρωση παραλαβής από Παραλήπτη

2. Νέα λειτουργικότητα «Αγαπημένα»: Οι χρήστες έχουν, πλέον, τη δυνατότητα να προσθέτουν παραστατικά στα «Αγαπημένα» τους, ώστε να τα επανεκδίδουν εύκολα και άμεσα μέσα από την εφαρμογή.

Οδηγίες και διαθέσιμο βοηθητικό υλικό βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) επιλέγοντας myDATAapp.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Εφαρμογές κινητών συσκευών > myDATAapp > Ηλεκτρονική Τιμολόγηση > Έκδοση & Διαβίβαση Παραστατικών.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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