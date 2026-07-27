Συνεχίζονται οι δωρεάν ξεναγήσεις για ενήλικες στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων

Αύριο, Τρίτη 28/07

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων συνεχίζει τις δωρεάν ξεναγήσεις για ενήλικες στην έκθεση του εικαστικού, Αλέξανδρου Ψυχούλη, με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις».

Η επόμενη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 20.00, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο και τη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη μέσα από μια οργανωμένη περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους.

Η έκθεση διερευνά ζητήματα μνήμης, ταυτότητας και προσωπικής αφήγησης, μέσα από ένα πολυδιάστατο εικαστικό σύμπαν, που συνδυάζει διαφορετικά μέσα και εκφραστικές πρακτικές.

Η συμμετοχή στις ξεναγήσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.