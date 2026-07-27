ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:«Lena’s favourites» στο Café – Restaurant «Πλάτανος» την Τετάρτη 29 Ιουλίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο κύκλος των εκδηλώσεων «Με jazz διάθεση» ολοκληρώνεται για τον μήνα Ιούλιο στο Café – Restaurant «Πλάτανος»,
στην Πλατεία του Αγίου Τίτου.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 21:15 στο Café – Restaurant «Πλάτανος» θα βρίσκεται η Λένα Βαρβεράκη, το σαξόφωνό της και τα «Lena’s favourites» αποχαιρετώντας τον Ιούλιο ενώ το καλοκαίρι στον «Πλάτανο» συνεχίζεται με όμορφες μουσικές.

Με υπέροχες μουσικές, εξαιρετικές γεύσεις και δροσερά ποτά η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διοργανώνει και αυτό το καλοκαίρι ξεχωριστές βραδιές!

Τηλέφωνο κρατήσεων : 2810301854

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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