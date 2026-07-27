Στο Γάζι την Τρίτη η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου

Στο Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Γάζι θα βρεθεί αύριο Τρίτη στις 21.00 η Δημοτική Χορωδία Μαλεβιζίου, παρουσιάζοντας μια συναυλία αφιερωμένη στη θάλασσα, τα ταξίδια, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, την ελπίδα και τον έρωτα, με τίτλο «Άσπρα καράβια τα όνειρα μας».

Μέσα από αγαπημένα τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το κοινό θα ταξιδέψει σε λιμάνια, καράβια και θάλασσες, σε ιστορίες ανθρώπων που έφυγαν, επέστρεψαν, ονειρεύτηκαν και αγάπησαν. Ένα μουσικό πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, μνήμες και συναισθήματα, που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση του ελληνικού τραγουδιού με τη θάλασσα και την ελληνική ψυχή.

Το πρόγραμμα συναυλιών της Δημοτικής Χορωδίας είναι το ακόλουθο:

Τρίτη 28 Ιουλίου – Γάζι(Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης)

Τρίτη 4 Αυγούστου – Άνω Καλέσα

Την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δημοτικής Χορωδίας έχει η Εύα Κουτσογιαννάκη Πιτσικάκη, ενώ τη χορωδία συνοδεύουν οι:

Ειρήνη Θεοφάνους – πιάνο

Άρης Κουτεντάκης – κιθάρα

Μπάμπης Κακεπάκης – λύρα