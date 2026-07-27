Παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου οι αλλαγές για την κλιματική ανθεκτικότητα και τη σύγχρονη διαχείριση υδάτων

Το νέο εθνικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία των υδατικών συστημάτων παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 17ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αναλύθηκε η υπό διαβούλευση Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και το συναφές Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος του νέου πλαισίου είναι η προστασία των υδατικών συστημάτων, η ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η εισήγηση ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των υδάτων: λειψυδρία, πλημμυρικοί κίνδυνοι, απώλειες στα δίκτυα, υποστελέχωση των παρόχων και ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών. Παρουσιάστηκαν οι πυλώνες πολιτικής της Στρατηγικής και οι άξονες εφαρμογής που θα εξειδικευτούν στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης των υπηρεσιών ύδατος, το οποίο επιδιώκει να περιορίσει τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων και να ενισχύσει την επιχειρησιακή ικανότητα των παρόχων. Παρουσιάστηκαν οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις, όπως η ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, η επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και η προοπτική αξιοποίησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ως περιφερειακού πυλώνα διαχείρισης υδάτων.

Ο Δήμος Χερσονήσου παρακολουθεί στενά τη δημόσια διαβούλευση και αξιολογεί τις επιπτώσεις της νέας Στρατηγικής στις υπηρεσίες ύδατος της περιοχής. Η διαχείριση του νερού αποτελεί θεμελιώδη δημόσια υπηρεσία και η Δημοτική Αρχή παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση ποιοτικών, αξιόπιστων και βιώσιμων υποδομών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.