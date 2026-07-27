Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Ιουλίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Διαδικασίας Σύναψης 2ης Εκτελεστικής Συμφωνίας-Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

2. Χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της 91852/14-08-2025 της σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού έργου «Εκτέλεση Αστικής Συγκοινωνίας για τη λειτουργία 1ης, 2ης και 2ης γραμμής mini bus».

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΛΕΝΙΟΥ» .

4. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ».

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου:«Κατασκευή τριών (3) μεταλλικών οικίσκων στο νέο σχολείο ΕΝΕΕΓΥΛ επι της οδού Μικράς Ασίας στην περιοχή της Νεας Αλικαρνασσού» (MIS 5226956).

6. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, που συμπεριλαμβάνει Συμπληρωματική Σύμβαση αξίας μικρότερης του 50% της Αρχικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΘΡΗ».

7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών για θέματα υποστήριξης κυκλοφοριακών ζητημάτων.

8. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση – Επέκταση ΚΧ Πρασίνου».

9. Απόρριψη της όχλησης/αίτησης της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ – ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» (δ.τ. «ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.») σχετικά με την κυκλοφοριακή μελέτη βόρεια της Λεωφόρου Ικάρου.

10. Λήψη απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2027 (τακτικού προσωπικού).

11. Λήψη απόφασης σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το έτος 2027 που αφορά Καθαριστές – Καθαρίστριες Σχολικών Μονάδων.

12. Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Παιδίατρου για τα ΚΕΠΑ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με ποσό 13.200,00 € σε βάρος του ΑΛΕ:015.2420989001 με τίτλο «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες».

13. Έγκριση εξειδίκευσης δαπάνης υπηρεσιών με τίτλο :«Υπηρεσίες μεταφοράς εξοπλισμού Ι ΚΕΠΑ, με ποσό 3.100,00 € του ΑΛΕ .015.2420104001με τίτλο «Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών».

14. Τροποποίηση της με αρ.185/2026 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης δαπανών από τον ΑΛΕ 255.2420989142 με τίτλο «Υποέργο 2: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, Παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ από το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021–2027» του Προϋπολογισμού Δαπανών Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2026.

15. Εξέταση αίτησης εξωδικαστικής αποζημίωσης λόγω πτώσης κλάδου/δένδρου και πρόκλησης ζημιών σε Ι.Χ.Ε. όχημα.

16. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού αποζημίωσης της κας Κ.Μ. μετά από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αποδέχεται να αποζημιωθεί όπως ορίζεται στη με αριθμό 520/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

17. Έγκριση αποδοχής δωρεάς τροφίμων μακράς διαρκείας από το Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανόλης Χνάρης» για υπηρεσίες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.