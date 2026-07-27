Λευτέρης Αυγενάκης “Πριν από 51 χρόνια γεννήθηκε το Σύνταγμα που εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χώρα μας.”

Με αφορμή την σημερινή πρωτη ψηφοφορία στη βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

“Πριν από 51 χρόνια γεννήθηκε το Σύνταγμα που εξακολουθεί να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η χώρα μας.

Η Ελλάδα του 2026, όμως, είναι διαφορετική. Νέες προκλήσεις, νέες ανάγκες και μια νέα πραγματικότητα απαιτούν θεσμούς σύγχρονους, αποτελεσματικούς και πιο κοντά στον πολίτη.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν είναι μια τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία. Είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε την παιδεία, τη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία, να προετοιμάσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο για την ψηφιακή εποχή και να κάνουμε το κράτος πιο λειτουργικό και πιο αξιοκρατικό.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις αρχές του 2026 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός θεσμικός διάλογος και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων στην σημερινή ψηφοφορία.

Γιατί οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές απαιτούν ευθύνη, σοβαρότητα και συνεννόηση. Με οδηγό αυτές τις αρχές, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα Σύνταγμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης Ελλάδας, θα ενισχύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα θωρακίζει τη χώρα για τις επόμενες γενιές.”