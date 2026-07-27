Δήμος Πλατανιά: Μουσική βραδιά στη Μαραθοκεφάλα Σπηλιάς «Στην Πανσέληνο του Ιούλη, το φεγγάρι κάνει βόλτα…»

«Στην Πανσέληνο του Ιούλη, το φεγγάρι κάνει βόλτα…» Μουσική βραδιά στη Μαραθοκεφάλα Σπηλιάς, από τον Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς, την Ενορία Σπηλιάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαραθοκεφάλας, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026”, διοργανώνει, για ακόμη μία χρονιά την καθιερωμένη μουσική εκδήλωση «Πανσέληνος του Ιούλη», με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στον πανοραμικό αύλειο χώρο του Σπηλαίου του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στη Μαραθοκεφάλα, έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής, ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας, που προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και την πανσέληνο.

Συμμετέχουν οι:

• Σταύρος Σκαλιδάκης και Κωνσταντίνα Τσίτα στην ερμηνεία,

• Αλέξανδρος Ζάντζας στο μπουζούκι,

ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη συνοδεία στο πιάνο έχει ο μαέστρος Γιώργος Σαλτάρης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.