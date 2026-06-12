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Τουριστική έκρηξη στην Κρήτη: Άλμα 16% στην επιβατική κίνηση του Μαΐου στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης»

Από: ΠΚ team

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Σημαντική αύξηση κατέγραψε τον Μάιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Χανίων «Ι. Δασκαλογιάννης», σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Fraport Greece.

Ο Αερολιμένας Χανίων διακίνησε συνολικά 505.412 επιβάτες μέσα στον μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 16% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Ανοδική ήταν η εικόνα και συνολικά στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, τα οποία τον Μάιο του 2026 διακίνησαν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες.

Η επίδοση αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση 6%, δηλαδή περίπου 223.000 περισσότερους επιβάτες, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 718.000 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 3,1%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση έφτασε τα 3,2 εκατομμύρια επιβάτες, με αύξηση 6,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Σύμφωνα με τη Fraport Greece, από το 2017, έτος παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, έχουν διακινηθεί περισσότερα από 260 εκατομμύρια επιβάτες.

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