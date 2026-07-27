Ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει – Το μυστικό της μακροζωίας

Για δεκαετίες ο θύμος αδένας αντιμετωπιζόταν ως ένα όργανο άνευ ιδιαίτερης σημασίας, ιδίως μετά το πέρας της παιδικής ηλικίας όπου άρχιζε να ατροφεί. Σήμερα, όμως, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ερευνητικού «κυνηγιού», καθώς ολοένα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η υγεία του ανοσοποιητικού ίσως αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της βιολογικής ηλικίας.

Το αναζωπυρωμένο ενδιαφέρον για το ελιξίριο της μακροζωίας οδήγησε και στο πρόσφατο δημοσίευμα του επιστημονικού περιοδικού «Nature», το οποίο καταγράφει την εντυπωσιακή αύξηση της επιστημονικής και επενδυτικής κινητικότητας για την αναγέννηση του θύμου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ιδρυθεί εξειδικευμένες βιοτεχνολογικές εταιρείες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κλινικές μελέτες που δοκιμάζουν διαφορετικές μεθόδους – από αυξητικούς παράγοντες και ορμονικές θεραπείες έως μονοκλωνικά αντισώματα και βλαστοκυτταρικές προσεγγίσεις.

Η πιο προχωρημένη προσπάθεια προέρχεται από την αμερικανική εταιρεία «Intervene Immune». Σε μια μικρή πιλοτική μελέτη, ερευνητές χορήγησαν συνδυασμό αυξητικής ορμόνης και άλλων φαρμάκων, καταγράφοντας ενδείξεις αναγέννησης του θύμου. Παράλληλα, βιοδείκτες της λεγόμενης επιγενετικής (δηλαδή, βιολογικής και όχι χρονολογικής) ηλικίας έδειξαν υποχώρηση κατά περίπου 2,5 χρόνια. Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά, ωστόσο αφορούν μόλις δέκα εθελοντές και δεν επαρκούν για ασφαλή συμπεράσματα.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν βασίζεται μόνο στις πρώτες θεραπευτικές δοκιμές. Πρόσφατες μελέτες σε περισσότερους από 31.000 ανθρώπους έδειξαν ότι η προχωρημένη ατροφία του θύμου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς και με μικρότερη ανταπόκριση στην ανοσοθεραπεία.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι απέχουμε ακόμη από μια θεραπεία που θα επιβραδύνει τη γήρανση. Ωστόσο, η εντατική έρευνα γύρω από τον μέχρι πρότινος λησμονημένο θύμο αδένα δείχνει πως η μάχη για υγιή γηρατειά ίσως ξεκινά από την αναζωογόνηση του ίδιου του ανοσοποιητικού συστήματος.

«Δεν αποκλείεται στο μέλλον ο θύμος να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους θεραπευτικούς στόχους της Ιατρικής της Μακροζωίας. Οπως σήμερα μετράμε τη χοληστερόλη, την αρτηριακή πίεση ή το σάκχαρο, ίσως αύριο να αξιολογούμε και τη «βιολογική ηλικία» του θύμου ως δείκτη της συνολικής ανθεκτικότητας του οργανισμού», γράφουν στα ΝΕΑ οι ιατροί-ακαδημαϊκοί Χαράλαμπος Μ. Μουτσόπουλος και Γεώργιος Π. Χρούσος.

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