Συνταγματική Αναθεώρηση: Κανένα άρθρο δεν συγκέντρωσε ”180” στην ψηφοφορία

Διαφοροποίηση της Ντόρας Μπακογιάννη για την πρόταση σχετικά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κανένα άρθρο του Συντάγματος δεν θα αναθεωρηθεί «εν λευκώ» στην Βουλή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε στο Κοινοβούλιο. Αυτό γιατί κανένα προτεινόμενο από την κυβέρνηση για αλλαγή άρθρο δεν συγκέντρωσε τον «μαγικό» αριθμό των 180 βουλευτών, ώστε να προσδιοριστεί το περιεχόμενό του στο επόμενο κοινοβούλιο με 151 ψήφους.

Οι θετικές ψήφοι που συγκέντρωσαν οι κυβερνητικές προτάσεις αναθεώρησης για 33 άρθρα κυμάνθηκαν, ανά άρθρο, από 158 έως 161 βουλευτές. Μικρές διαφοροποιήσεις καταγράφθηκαν στα «παρών» και τα «κατά», πράγμα μάλλον φυσιολογικό σε μία Βουλή που διαθέτει 50 ανεξάρτητους βουλευτές, όμως δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα της ψηφοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι -σύμφωνα με πληροφορίες- διαφοροποίηση από τη θέση της Νέας Δημοκρατίας είχε η Ντόρα Μπακογιάννη. Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής ψήφισε «παρών» στην πρόταση για το άρθρο 30, που αφορά τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Τις επιφυλάξεις της άλλωστε είχε διατυπώσει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Στην ψηφοφορία, να επισημάνουμε, συμμετείχαν 294 βουλευτές από τους 297 που είναι συνολικά στη Βουλή, ενώ συμπεριλήφθησαν και οι επιστολικές ψήφοι που στάλθηκαν. Σύμφωνα με τις διαδικασίες της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί σε έναν μήνα, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, όμως η διαφορά των 10 με 11 ψήφων από τον αριθμό 180 δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να καλυφθεί.

Θυμίζουμε ότι από την πλευρά της προοδευτικής αντιπολίτευσης υπήρξε αντίθεση στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά μάλιστα η στάση του ΠΑΣΟΚ, που δεν υπερψήφισε τις κυβερνητικές προτάσεις ακόμη και για τα 15 άρθρα που έχει προτείνει να κριθούν αναθεωρητέα, καθόρισε ουσιαστικά το ότι δεν επιτεύχθηκε για κανένα άρθρο η πλειοψηφία των 3/5 της Βουλής (180 ψήφοι).

Στην τακτική αυτή της αντιπολίτευσης έστρεψαν τα πυρά τους κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης. Ενδεικτικά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης εγκάλεσαν –ιδίως το ΠΑΣΟΚ– πως με τη στάση του στερεί από τη χώρα τη δυνατότητα ενός σύγχρονου Συντάγματος. Αντίστοιχα, οι εισηγητές της αντιπολίτευσης εγκάλεσαν την κυβέρνηση όχι μόνον για το περιεχόμενο των άρθρων που πρότεινε προς αναθεώρηση αλλά και για έλλειψη σεβασμού στους συνταγματικούς θεσμούς.

ΠΗΓΗ: http://news247.gr