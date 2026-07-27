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Ξενοδόχοι και παραγωγοί του Οροπεδίου Λασιθίου μαζί:Περισσότερα τοπικά προϊόντα στους μπουφέδες

Από: ΠΚ team

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Πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου για τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό.

Στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ξενοδοχειακού κλάδου και των παραγωγών του Οροπεδίου Λασιθίου.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν πως η εκτενέστερη ενσωμάτωση των ποιοτικών κρητικών προϊόντων στα ξενοδοχεία μπορεί να δώσει ουσιαστική ώθηση στην τοπική οικονομία, αναβαθμίζοντας παράλληλα την τουριστική εμπειρία και προβάλλοντας τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις της Ένωσης για τη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα του Οροπεδίου Λασιθίου, αλλά και στο πλαίσιο του εγχειρήματος «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Στη συνάντηση μίλησε διαδικτυακά ο αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό, Σπύρος Μπαλαντίνος, ο οποίος υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη σύμπραξη ανάμεσα στους δύο αυτούς κρίσιμους πυλώνες της κρητικής οικονομίας.

Από την πλευρά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου, ο διευθυντής Μανώλης Κρασανάκης, συνοδευόμενος από παραγωγούς της περιοχής, παρουσίασε τις δυνατότητες τροφοδοσίας των ξενοδοχειακών μονάδων με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα προϊόντα του Τυροκομείου ΔΙΚΤΗ, προβάλλοντας τις προοπτικές ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής στον τουριστικό τομέα.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση του Metaxa Hospitality Group για το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του – Προς έναν βιώσιμο διατροφικό προορισμό». Το πρόγραμμα προωθεί ένα νέο αγροδιατροφικό μοντέλο που συνδέει τη βιώσιμη καλλιέργεια με τη φιλοξενία, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία.

Το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι σημαντικών ξενοδοχειακών ομίλων και επιχειρήσεων του νομού —μεταξύ των οποίων οι Shotels, Stella Hotels, Metaxa Hospitality Group, K Badouvas Group, Cactus Hotels, Leontarakis Hotels, Lavris Hotels, Golden Hotels, Albatros Spa Resort Hotel και Knossos Beach— επιβεβαιώνοντας τη θερμή ανταπόκριση του κλάδου.

Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νάντια Ταμιωλάκη, ενώ την ΕΞΗ εκπροσώπησε επίσης ο διευθυντής της, Νίκος Φουντουλάκης.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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