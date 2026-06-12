Φαράγγι Σαμαριάς: Ανοιχτό το Σάββατο, αλλά με το «βλέμμα» στον καιρό

Προσβάσιμο για τους επισκέπτες θα παραμείνει το φαράγγι της Σαμαριάς το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Η απόφαση ελήφθη μετά το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ, σύμφωνα με το οποίο οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλοσκάλου φτάνουν έως τα 7,7 χιλιοστά, ενώ για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως τα 5,7 χιλιοστά.

Όπως αναφέρεται, οι τιμές αυτές βρίσκονται κάτω από τα εγκεκριμένα όρια λειτουργίας που έχουν τεθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, γεγονός που επιτρέπει τη λειτουργία του φαραγγιού.

Έτσι, οι επισκέπτες θα μπορούν να εισέρχονται κανονικά και από τις δύο εισόδους του φαραγγιού.

Ωστόσο, λόγω της αστάθειας του καιρού, οι αρμόδιοι καλούν τους επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας.

Σε περίπτωση που υπάρξει νέα επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.