Μανώλης Κονταρός: Επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Ο Τρελός» που θα γίνει το απόλυτο viral του καλοκαιριού!

Ο Μανώλης Κονταρός, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κρητικής μουσικής παράδοσης, επιστρέφει με μια νέα, ιδιαίτερη μουσική πρόταση που αναμένεται να αγγίξει τις καρδιές του κοινού.

Το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ο Τρελός», κυκλοφορεί από τη Heaven Music, φέρνοντας μαζί του τη δύναμη της αυθεντικής μαντινάδας και της κρητικής ψυχής.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή δημιουργία, γεμάτη συναίσθημα, αλήθεια και εικόνες που αναδεικνύουν την πλούσια παράδοση της Κρήτης μέσα από έναν σύγχρονο μουσικό λόγο. Τους στίχους υπογράφουν η Μάρω Γεωργιλαδάκη, ο Γιάννης Θεοδωράκης και ο Μανώλης Κονταρός, δημιουργώντας ένα έργο που αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τον έρωτα, το πάθος και την ανθρώπινη ευαισθησία.

Τη μουσική συνέθεσε ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, προσδίδοντας στο τραγούδι μια μελωδική ταυτότητα που συνδυάζει την παράδοση με τη διαχρονικότητα, ενώ ο Μανώλης Κονταρός το ερμηνεύει με τη χαρακτηριστική του φωνή, μεταφέροντας κάθε στίχο με αυθεντικότητα και ένταση.

Με το «Ο Τρελός», ο αγαπημένος καλλιτέχνης επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του σχέση με το κοινό και τη βαθιά του αφοσίωση στην κρητική μουσική κληρονομιά, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά του.

Το νέο τραγούδι «Ο Τρελός» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής και είναι διαθέσιμο για ακρόαση από το κοινό.

Μανώλης Κονταρός – «Ο Τρελός» Μαντιναδες που μιλουν κατευθείαν στην καρδιά!

Βρες το τραγούδι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες ΕΔΩ:

Heaven Music 2026

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