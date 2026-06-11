Καμία παράταση για το Κτηματολόγιο, πιέζουν οι ημερομηνίες του Ταμείου Ανάκαμψης! Κάθετος ο πρόεδρος, Αθ. Λίπας!

Θυελλώδης συνάντηση στο Επιμελητήριο Χανίων. “Χάνονται περιουσίες”, του επεσήμαναν δικηγόροι και πολιτικοί μηχανικοί!

Ουσιαστικά ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Αθανάσιος Λίπας, ότι η διαδικασία της κτηματογράφησης προχωρά ως έχει, δεν δίδεται παράταση, ενώ για την νονμοθετική παρέμβαση που έχει ζητηθεί από το ΤΕΕ/ΤΔΚ και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων δήλωσε… αναρμόδιος!

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στην ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Επιμελητήριο Χανίων, καθώς τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί κατά την ανάρτηση των στοιχείων είναι σοβαρότατα.

Ο κ. Λίπας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση πέραν του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου των δύο μηνών για την υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης, τονίζοντας ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου είναι απολύτως δεσμευτικό, μέχρι το τέλος του έτους, λόγω της χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναφερόμενος στα πολυάριθμα προβλήματα που έχουν ανακύψει, ο πρόεδρος του Κτηματολογίου υποστήριξε ότι αυτά δεν δημιουργήθηκαν από τη διαδικασία της κτηματογράφησης, αλλά αποτελούν χρόνιες εκκρεμότητες που απλώς αναδείχθηκαν μέσα από αυτήν.

“Στην Κρήτη υπάρχει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα σε ζητήματα ιδιοκτησίας, χρησικτησιών και δασικής νομοθεσίας. Το Κτηματολόγιο δεν δημιούργησε αυτά τα προβλήματα. Τα έφερε στην επιφάνεια και τώρα καλούμαστε όλοι να τα αντιμετωπίσουμε”, σημείωσε.

Κάλεσε παράλληλα τους ιδιοκτήτες να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των ακινήτων τους κατά τη διάρκεια της ανάρτησης και, όπου διαπιστώνονται λάθη ή παραλείψεις, να προχωρήσουν εγκαίρως σε αιτήσεις διόρθωσης, πρόδηλα σφάλματα ή ενστάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα των εκτάσεων που εμφανίζονται ως δασικές, θέμα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε χιλιάδες ιδιοκτήτες.

Ο κ. Λίπας υπογράμμισε ότι το Κτηματολόγιο δεν έχει αρμοδιότητα να επιλύσει ζητήματα χαρακτηρισμού εκτάσεων.

“Είναι γνωστό το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο νησί. Το γνωρίζουμε στο Κτηματολόγιο και έχουμε συλλέξει ερωτήσεις και προβληματισμούς. Το Κτηματολόγιο είναι μεγάλη θεσμική τομή για την χώρα, προστατεύει την ακίνητη περιουσία των πολιτών. Υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες στην Κρήτη αναφορικά με τις δασικές εκτάσεις, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητες του Κτηματολογίου. Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Δασών και πρέπει οι φορείς να κινηθούν προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία είναι πολύ αργή. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, γνωρίζω ότι είχε γίνει μία σύσκεψη και έχουν κινηθεί οι φορείς προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς θα συνδράμουμε”, πρόσθεσε.

Ωστόσο, απαντώντας αμέσως μετα σε σχετική ερώτηση για το αν γνωρίζει για τις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ/ΤΔΚ και του Δικηγορικού Συλλόγου, δήλωσε… αναρμόδιος και ανενημέρωτος!!!

“Δεν ξέρω ποια είναι η τροπολογία που ζητήθηκε. Εγώ απαντώ για το Κτηματολόγιο. Είναι αρμοδιότητα άλλων και δεν μπορώ να σας απαντήσω”, είπε χαρακτηριστικά.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ