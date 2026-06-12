Ο Γιώργος Σαμπάνης 15 Ιουλίου στο Ρέθυμνο

Γιώργος Σαμπάνης

Καλοκαίρι 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

ΦΡΟΥΡΙΟ ΦΟΡΤΕΤΖΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Φρούριο Φορτέτζα στο Ρέθυμνο για μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία.

Με τις μεγάλες του επιτυχίες, τη χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία, ο Γιώργος Σαμπάνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ρυθμό και αξέχαστες μουσικές στιγμές. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του, σε ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για το καλοκαίρι του 2026.

Η συναυλία στο Ρέθυμνο αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της καλοκαιρινής του περιοδείας και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου.

Πληροφορίες:

Γιώργος Σαμπάνης – Καλοκαίρι 2026

Τετάρτη 15 Ιουλίου / Φρούριο Φορτέτζα – Ρέθυμνο

Ώρα έναρξης 21:30 / Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων:

20€ Γενική είσοδος – προπώληση

25€ Γενική είσοδος – στο ταμείο

Εισιτήρια προπωλούνται: Βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης (Δημοτικός Κήπος & Κατάστημα Καλλιθέας), S/M Χαλκιαδάκης και διαδικτυακά από την Ticketservices.

Ηλεκτρονική Προπώληση: Ticketservises.gr

FB Event: https://fb.me/e/3tDT7GVNU

Χορηγοί: Coca Cola 3Ε – Cristi Academy – Omilos Hotels

Διοργάνωση: Cretanart Productions l www.cretanart.gr