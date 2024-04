Χανιά: Κατέπλευσε στη Σούδα το θηριώδες αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» – Αναμένεται και το «Σαρλ ντε Γκολ»

Έχει πλήρωμα που πλησιάζει τα 5.800 άτομα, μήκος 333 μέτρων και μπορεί να μεταφέρει μέχρι 90 αεροσκάφη

Στη βάση της Σούδας κατέπλευσε το πρωί της Κυριακής (28/4) το θηριώδες αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, «Αϊζενχάουερ», μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες παραμονής στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στα Χανιά θα παραμείνει μέχρι και τις 2 Μαΐου, ενώ την ίδια ημέρα θα δέσει το γαλλικό «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο θα αποπλεύσει στις 7 Μαΐου.

«Το αεροπλανοφόρο “Αϊζενχάουερ” και το αντιτορπιλικό “Γκρέιβλι” διέσχισαν την Παρασκευή τη Διώρυγα του Σουέζ προς την ανατολική Μεσόγειο, αφού εγκατέλειψαν την Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε σε σχετικήν ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Χωρίς αεροπλανοφόρο ή ομάδα αμφίβιας ετοιμότητας η Ερυθρά Θάλασσα

Η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων Eisenhower ή Ike όπως προτιμούν οι Αμερικάνοι, αναπτύχθηκε στις 13 Οκτωβρίου και κατευθύνθηκε προς την Ερυθρά Θάλασσα, όπου συμμετείχε στην επιχείρηση Prosperity Guardian. Αεροσκάφη από το Ike και το «Γκρέιβλι» κατέρριψαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη των Χούθι και πυραύλους κατά πλοίων ενώ βρίσκονταν στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του USNI News.

«Η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων Dwight D. Eisenhower έχει προσφέρει εξαιρετική ναυτική ισχύ στον 5ο Στόλο των ΗΠΑ τους τελευταίους πέντε μήνες», δήλωσε ο υποναύαρχος Marc Miguez, διοικητής της Ike CSG, στην ανακοίνωση.

Το «Αϊζενχάουερ» αναμένεται να αντικατασταθεί από το «Χάρι Τρούμαν», το οποίο βρισκόταν στον Δυτικό Ατλαντικό για τη διεξαγωγή άσκησης, από τη Δευτέρα, σύμφωνα με το USNI News Fleet and Marine Tracker.

Η αποχώρηση του «Αϊζενχάουερ» από την Ερυθρά Θάλασσα αφήνει την περιοχή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ χωρίς ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου ή ομάδα αμφίβιας ετοιμότητας για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις των Χούθι μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και τον επακόλουθο ισραηλινό βομβαρδισμό της Γάζας.

Ready, Aim, Fire! 🔫🎯#MightyIKE’s catapult officers, or shooters, verify that all pre-flight checks have been completed and everyone on the flight deck is in position to commence flight operations.#WeLikeIKE | #AlwaysReady | #GreaterEachDay pic.twitter.com/ai0VxAZhrn

— USS Dwight D. Eisenhower (IKE) (@TheCVN69) April 24, 2024