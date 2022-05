Χανιά:Με επιτυχία οι εργασίες της 17ης Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 17ης Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ποιμαντική Διακονία στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα (European Network for Health Care Chaplaincy), οι οποίες έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημία Κρήτης (11-14 Μαΐου).

Η Συνδιάσκεψη διοργανώθηκε από το Πατριαρχικό Δίκτυο για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας. Στις εργασίες της Συνδιάσκεψης συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορες Εκκλησίες της Ευρώπης και άλλες Οργανώσεις που φροντίζουν τον άρρωστο σε διάφορα υγειονομικά καταλύματα σε 26 Ευρωπαϊκές Χώρες. Το θέμα της Συνδιάσκεψης είχε ως επίκεντρο την ταυτότητα του θρησκευτικού λειτουργού στον χώρο της Υγείας (Heart to Heart: Being a Chaplain – Being with Others).

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιος, Πρόεδρος του Ιδρύματος και ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας, καλωσόρισαν τους Συνέδρους με θερμούς χαιρετισμούς, εκφράζοντας τη σημασία της συνάντησης για την ποιμαντική των Ιερέων, υπεύθυνων στα Νοσοκομεία, ευχόμενοι ευόδωση των στόχων και σκοπών του Συνεδρίου.

Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Γωνιάς και να περιηγηθούν στην παλαιά πόλη των Χανίων.

Το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο» (ENHCC) είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό όργανο που συνδέει όλους όσοι προσφέρουν εκκλησιαστική υπηρεσία-διακονία σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη. Στο «Δίκτυο» συμμετέχουν αντιπρόσωποι από όλες τις Εκκλησίες και τους Εθνικούς Συνδέσμους που έχουν τις ρίζες τους στον Χριστιανισμό, όπως αυτός εκφράζεται στους πολιτισμούς της Ευρώπης. Σκοπός του «Δικτύου» είναι να προωθήσει την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα της ποιμαντικής διακονίας στον χώρο της Υγείας στην Ευρώπη σε διεπιστημονικό και διαπολιτιστικό επίπεδο.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στο «Ευρωπαϊκό Δίκτυο». Το 2000 οργάνωσε την ιδρυτική Συνδιάσκεψη, και πάλι στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης. Έτσι, στη φετινή Συνδιάσκεψη εορτάστηκαν και τα 20 χρόνια από την ίδρυση του «Ευρωπαϊκού Δικτύου», η οποία λόγω της πανδημίας, είχε ματαιωθεί η προγραμματισμένη για το 2020 Συνδιάσκεψη. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκπροσωπείται από τον Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου Σταύρο Κοφινά, Συντονιστή του Πατριαρχικού Δικτύου, ο οποίος εκλέχθηκε παμψηφεί ως ο πρώτος Συντονιστής του «Δικτύου» το 2000, και επανεξελέγη άλλες δύο φορές, υπηρετώντας ως συντονιστής επί 10 συνεχή έτη (2000-2010).