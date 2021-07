Χανιά:Με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης το «DANCE DAYS CHANIA»

Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania” επιστρέφει και φέτος στη Δυτική Κρήτη. Η πόλη των Χανίων φιλοξενεί τις Ημέρες Χορού από τις 18.07.2021 έως την 01.08.2021.

Οι διοργανωτές αναφέρουν: «Επιδιώκοντας να διατηρήσουμε τη σωματική μνήμη ενεργή, διαμορφώσαμε και προτείνουμε για την 11η διοργάνωση του Dance Days Chania ένα πρόγραμμα παραστάσεων και σεμιναρίων αφιερωμένο στην ευφυΐα της κίνησης.

Οι προτάσεις μας για το φετινό πρόγραμμα επενδύουν στην αναζήτηση της αυθεντικότητας, της εγγύτητας, της σωματικότητας. Στον άνθρωπο, χορευτή, σπουδαστή, μαθητή, καλλιτέχνη, που τολμά να ονειρεύεται, να αφυπνίζεται και να παραμένει παρών. Σε αυτόν που δε θεωρεί την τέχνη πολυτέλεια, αλλά επιτακτική ανάγκη για μια ζωή υγιή, ευφάνταστη, μονόδρομο για τη διαχείριση της κρίσης.»

Ο σχεδιασμός της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει 12 παραστάσεις, 9 σεμινάρια, ενότητα «Νέοι δημιουργοί στην πόλη», 2ήμερο αφιέρωμα Video Dance, συζητήσεις και άλλες δράσεις στην πόλη. Το 11ο Dance Days Chania θα διεξαχθεί το διάστημα από 18.07 έως και 01.08.2021 λαμβάνοντας για ακόμη μία χρονιά όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας μιας ασφαλούς διοργάνωσης, διαδραστικής και συμμετοχικής.

Το “Dance Days Chania” διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση” από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Το 11ο Dance Days Chania έχει ως συν-διοργανωτές εκτός την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ. Λαμβάνει την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, του Ιταλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ Κύπρου. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και η Σχολική Κοινότητα 6ου Γυμνασίου, 4ου Λυκείου, Εσπερινού Γυμνασίου και Εσπερινού Λυκείου Χανίων.

Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018 & 2019-2021 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.

*Η ιστοσελίδα του DANCE DAYS CHANIA, https://dancedays.gr/festival/ περιλαμβάνει το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DANCE DAYS CHANIA

18.07

20:00 Ομάδα Σύγχρονου Χορού «Συν-Κίνηση, «Ταξίδι» | Πλατεία Κατεχάκη

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

19.07

20:00 α.φημία, «re – Moat» | Προμαχώνας San Salvatore

[Ενότητα «Νέοι δημιουργοί στην πόλη»]

–Είσοδος ελεύθερη (περιορισμένος αριθμός θέσεων)-

20.07

21:30 Cie Entretemps, «Entre-temps au grenier» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

–Τιμές εισιτηρίων: 10€ κανονικό – 8€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων-

21.07

21:30 Video Dance Προβολές | Θερινός Κινηματογράφος Δημοτικός Κήπος

Επιμέλεια ενότητας Video Dance: Αλίκη Χιωτάκη

–Είσοδος ελεύθερη-

22.07

20:00 Agudo dance company, «Hero» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

–Τιμές εισιτηρίων: 7€ γενική είσοδος-

* Θα προηγηθεί παρουσίαση του σεμιναρίου «Creation workshop & Carmen repertoire».

21:30 Video Dance Προβολές | Θερινός Κινηματογράφος Δημοτικός Κήπος

Ντοκιμαντέρ «Dancing dreams» – Pina Bausch

Επιμέλεια ενότητας Video Dance: Αλίκη Χιωτάκη

–Είσοδος ελεύθερη-

23.07

20:00 Πένυ Ελευθεριάδου, «Ιστορίες Φάρων ή Πως έμαθα να διηγούμαι | Ακτή Κουντουριώτη – έμπροσθεν φρουρίου Φιρκά

[Ενότητα «Νέοι δημιουργοί στην πόλη»]

–Είσοδος ελεύθερη (περιορισμένος αριθμός θέσεων)-

24.07

21:30 Góbi Dance Company, «Freestyle» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

–Τιμές εισιτηρίων: 10€ κανονικό – 8€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων-

25.07

21:00 Νίκος Μπλαζάκης, «Συντοφιά με τον Καραγκιόζη» | Οδός Τσουδερών – Σκαλάκια Δημοτικής αγοράς

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

26.07

20:00 Ελιάν Ρουμιέ, «ιντεκάλ – انتقال » | Προμαχώνας San Salvatore

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

27.07

21:00 Νίκος Μπλαζάκης & μουσικό σχήμα, «Παραμύθια κάτω από το δέντρο» | Δημοτικός Κήπος Χανίων

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)

28.07

21:30 Francesca Foscarini & Cosimo Lopalco, «PUNK. Kill me please» (short version) | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

*Με την υποστήριξη του Ιταλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα.

21:50 Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, «Cinderella’s» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

–Τιμές εισιτηρίων: 12€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων | Για τις 2 παραστάσεις-

29.07

18:30 – 20:30 Silvia Pezzarossi, «Waiting for the fishes…»

Διαδρομή: Δημοτική Αγορά, Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Χάληδων, Πλατεία Γιαλί Τζαμισί, Πλατεία Κατεχάκη, Δασκαλογιάννη, Σπλάντζια (πλατεία 1821)

–Είσοδος ελεύθερη-

*Με την υποστήριξη του Ιταλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα

20:30 – 23:00 Λάμπρος Φιλίππου – LFacting , «Soundbath»

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

30.07

21:30 FRANCHINA | LEONE, «Floating» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

*Με την υποστήριξη του Ιταλικού Ινστιτούτου στην Αθήνα

21:45 moOv, «It’s Simple, I am Complex» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

–Τιμές εισιτηρίων: 12€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων | Για τις 2 παραστάσεις-

31.07

19:00 Clémentine Télesfort & Lisard Tranis , «Scotoma» | Πλατεία Γηροκομείου – Χαλέπα (Πλοιάρχων 1866 & Μελιδονίου)

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

20:00 Moving the New Abroad

Μπελίντα Παπαβασιλείου, «This is very specific»

Μαρία Κασάπη/ Maria Kasapi, «WOLF OR- 54»

Πολυχώρος «Όξω Νου»

[Ενότητα «Νέοι δημιουργοί – Στέγη Χορού Λεμεσού»]

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

21:00 Ανοιχτή συζήτηση, «Νέοι δημιουργοί στο επίκεντρο» | Πολυχώρος «Όξω Νου»

–Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

01.08

19:00 Πολένα Κόλια, «how to behave when everything is different: a guide» | Ταμπακαριά – Αγ. Κυριακής

[Ενότητα «Νέοι δημιουργοί στην πόλη»]

–Είσοδος ελεύθερη (περιορισμένος αριθμός θέσεων)-

21:30 Άντρια Μιχαηλίδου, «ISOLATION» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

*Με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ Κύπρου.

21:50 Φώτης Νικολάου – X-it Dancetheatre, «Homogenesis» | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

*Με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ Κύπρου.

–Τιμές εισιτηρίων: 12€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκτων | Για τις 2 παραστάσεις-

18.07 – 01.08

Σεμινάρια

– 18.07 – 22.07 Jose Agudo (UK/ES) – Performance workshop & Carmen repertoire

– 21.07 – 23.07 Λητώ Αναστασοπούλου & Knut Vikström Precht (GR/BE/SE) – Partnering Practice / Approaching humans

– 23.07 – 26.07 Ηλίας Λαζαρίδης – Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui (BE/GR) – Icon Creative Repertory Workshop

– 23.07 – 25.07 Matan Levkowich (IL/AT) – Movement Intelligence

– 27.07 – 31.07 Λάμπρος Φιλίππου (US/GR) – Syn-thesis out of comfort zone & Soundbath

– 29.07 – 30.07 Ροδιά Βόμβολου (GR/NL) – Unpacking dramaturgy: Προσεγγίζοντας τη δραματουργία του χορού ως έννοια και ως πράξη

– 29.07 – 30.07 Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (GR) – Pop Up

– 29.07 – 01.08 Pau Aran (ES/DE) – Atelier Technique, Composition and Movement Research

– 30.07 – 01.08 Clementine Telesfort & Lisard Tranis (FR) – The attentive act

21.07 Video Dance Προβολές

Wael Silex – Capsule Video Danse Elyes Triki – France

Ombline Noyer – Sea in my mind – France

Stavroula Vlachopoulou – Συν(art)ηση – Greece

Delia ZZ Tan – Over Here? – Hong Kong

Mauricio Vera – Restless – Italy

Yanaëlle Thiran – Diagonal Dance – Belgium

Filomena Rusciano – “S.o.S.pesi”(“Suspended”) – Italy

Silvan Helena Grinberg – Ballet Establet – Argentina

Olivia Grassot – Hiddentity – Belgium

Martina Beraldo, Luca Ghedini, Nicola Lunardelli, Francesca Poglie – Irrational – Italy

Nona Munnix – Air between concrete – Belgium

MILLER / DE’ NOBILI – Momento – Italy/Kazakhstan

Kyra Jean Green – The Man who Travelled Nowhere in Time – France

Lisa Maris McDonell – Helen – Australia

Martin Angiuli – Cards on the Table – Italy

Alexander Lopez Guerra – The Stairs – Peru

Andrea Hackl – Belle Beltza – Austria

Danielle Huyghe, Nathalie Vermeiren and Gijs Ebben – Ontkoppeling – Netherlands

Ellie Rizou – Farewell – Greece

Clemente Juglet – Unreal – Ongaeshi – France

Alison Beda – Ape (I Can’t Remember the Word for “I Can’t Remember) – Canada

Cards on the Table – Rose Sall Sao and Thu Hang Pham – Netherlands

Molly Huey – Live Longer – U.S.A.

Valiana Simitakou – Bad Decisions – Greece

Florence Pierre – Performance de l’incertitude – France

FuLe/Tetrapode – Green Dawn – France

Gennaro Lauro – Piccolo Mondo – Italy

Angelos Papadopoulos – The absence – Greece

22.07 Video Dance Προβολές

Christina Skoutela – La moustache De Sable – Greece

Ioulia Zacharaki, Dimitris Barnias – Ground Zero – Greece

Editta Braun Company / Anna Maria Muller – Hydrolakis, Vol.1 – Austria

Dimitra Kada, Katerina Vienna – Body and Space/ Architecture – Greece

Nicole Koutitsa – Wobbly Steps – Greece

Marc Philipp Gabriel – Salto – Germany

Stuart Pound – Boogie Stomp Pink – UK

Athanasia Kanellopoulou – Nadja- Who Am I? – Greece

Annette Parpouli – Tr(ip)eat – Greece

Charlie Santagado – De – Eschatology – U.S.A.