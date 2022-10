Χανιά:Μεσημβρινό Κονσέρτο – Mozart and more στο Μεγάλο Αρσενάλι

Μεσημβρινό Κονσέρτο

Mozart and more…

Αλέξανδρος Γαβριηλίδης-Πέτριν (βιολί) , Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν (τσέλο) ,

Ηλίας Λιβιεράτος (βιόλα), Νεφέλη Μούσουρα (πιάνο)

σε έργα W.A.Mozart, Ernst Bloch, Sergei Prokofiev

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022

Μεγάλο Αρσενάλι, 12.00

Γενική είσοδος: 5€

Νέοι έως 18 ετών: ΔΩΡΕΑΝ

Πληροφορίες – Κρατήσεις: www.chania-culture.gr

Διοργάνωση : Δήμος Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ

Αποκλειστικός χορηγός αερομεταφορών AEGEAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τέσσερις διακεκριμένοι μουσικοί της νέας γενιάς ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία βραδιά μουσικής δωματίου με κεντρικό έργο το Κουαρτέτο σε σολ ελάσσονα του Μότσαρτ. Ο Αλέξανδρος Γαβριηλίδης-Πέτριν στο βιολί, ο Τιμόθεος Γαβριηλίδης- Πέτριν στο τσέλο, ο Ηλίας Λιβιεράτος στη βιόλα και η Νεφέλη Μούσουρα στο πιάνο μας ταξιδεύουν από την αυτοκρατορική Βιέννη στην καρδιά του Ρομαντισμού και τον Σούμαν με τα «Φανταστικά κομμάτια» περνώντας μέσα από τον μυστηριακό παραμυθένιο κόσμο του Προκόφιεφ με την μεταγραφή του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» για βιόλα και πιάνο. Ελάτε να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο με μια βραδιά υψηλής μουσικής αισθητικής απόλαυσης με πρωταγωνιστές τη νεανική φλόγα και διαχρονικές μελωδίες.

Αλέξανδρος Γαβριηλίδης-Πέτριν

«Ένας συναρπαστικός και εντυπωσιακός βιολονίστας με σημαντική έφεση στο κοινό» (Palm Beach Arts Paper) και «ερμηνεία που παρουσιάζει τονική γλυκύτητα, επιδεξιότητα και ικανή καλλιτεχνία» (South Florida Classical Review), είναι μερικές απ’ τις κριτικές που έχει λάβει ο Αλέξανδρος Γαβριηλίδης-Πέτριν, γεννηθείς το 1992 στη Θεσσαλονίκη.

Απ’ το 2010 και για δέκα χρόνια έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου απέκτησε τέσσερα πτυχία με πολλές συναυλίες και νίκες σε διαγωνισμούς.

Ανάμεσα τους, το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό κοντσέρτου της ορχήστρας New York Chamber Players, καθώς και το ντεμπούτο του στο New World Center με την Miami Festival Orchestra. Επιπρόσθετα, έχει εμφανιστεί σε σύνολα μουσικής δωματίου και ως μέλος ορχηστρών σε φημισμένες αίθουσες όπως το Carnegie Hall και το Alice Tully Hall της Νέας Υόρκης και το Walt Disney Hall του Λος Άντζελες. Στην Ευρώπη έχει εμφανιστεί ως σολίστας με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων και έχει δώσει συναυλίες σε Αρμενία, Γερμανία, Ελβετία, Βουλγαρία και Ρωσία.

Από το 2015 εκτελεί και διδακτικό έργο σε σχολές στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης καθώς και στο Σαν Φρανσίσκο, Όκλαντ και Ρέντγουντ Σίτι της Καλιφόρνια όπου δίδασκε σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Σημαντικότερη στιγμή, η εμφάνιση του στο Πεκίνο της Κίνας τον Αύγουστο του 2019 όπου αποτέλεσε καθηγητής μουσικής δωματίου και εμφανίστηκε σε ρεσιτάλ στο Steinway Hall.

Ο κ. Πέτριν κατέχει τίτλους Bachelor και Master of Music απ’το Manhattan School of Music με μέντορα τον Isaac Malkin. Το 2017 συνέχισε τις σπουδές του στο San Francisco Conservatory με καθηγητές τους Ian Swensen και Alexander Barantschik και από το 2018 επέκτεινε τις γνώσεις του με τις παγκοσμίου φήμης καθηγήτριες Pamela Frank και Midori Goto στη σχολή USC Thornton School of Music του Λος Άντζελες με πλήρη υποτροφία. Τέλος, υπήρξε υπότροφος του ιδρύματος Ωνάση και είχε την τιμή να συμμετέχει ενεργά στο Masterclass/Workshop του Λεωνίδα Καβάκου το 2012, 2014 και 2016.

Από τον Απρίλη του 2021, είναι στα πρώτα βιολιά της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και είναι μέλος της Ορχήστρας Δωματίου Athens Classical Players.

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1994 σε οικογένεια μουσικών, ο Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μουσικούς της νέας γενιάς. Ως σολίστ έχει συμπράξει με διεθνούς φήμης ορχήστρες, όπως την Helsinki Philharmonic, την Tapiola Sinfonietta, την Lahti Symphony Orchestra, την Kansas City Symphony Orchestra, την Israel Camerata, την NEC Philharmonia, την Symphony in C Orchestra, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων, την Ορχήστρα των Χρωμάτων.

Πρόσφατα συνέπραξε ως σολίστ με τη Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λεωνίδα Καβάκου – μια συναυλία που εισέπραξε ενθουσιώδη ανταπόκριση από τον τύπο. ‘Ελαβε διεθνή αναγνώριση μετά την κατάκτηση του τέταρτου βραβείου στον κορυφαίο διεθνή διαγωνισμό International Paulo Cello Competition (2018) της Φινλανδίας, όπου και επιδοκιμάστηκε από τον τοπικό τύπο για τον “παθιασμένο σολιστικό χαρακτήρα” την “παλλόμενη τραγουδιστή φωνή” και την “ενδιαφέρουσα αυθεντική προσωπικότητά του” {Εφημερίδα Helsingin Sanomat}. Επιπλέον διακρίσεις του αποτελούν το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Astral Artists Competition 2015 (ΗΠΑ) και τα πρώτα βραβεία σε πολλαπλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς.

Το 2021, μαζί με τους συναδέλφους και συμφοιτητές του στο Curtis Institute of Music, Josef Špaček και George Fu, ίδρυσε το Trio Zimbalist, ένα πιάνο τρίο το οποίο – μέσω καλλιτεχνικής αριστείας – συνεχίζει την ιστορική κληρονομιά του θρυλικού βιολονίστα Efrem Zimbalist.

Το 2017 και 2018 ο Τιμόθεος ονομάστηκε Artist in Residence στο Performance Today Radio Program των American Public Media, το πιο αναγνωρισμένο ραδιοφωνικό πρόγραμμα κλασικής μουσικής των ΗΠΑ. Πολλές από τις ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις του μεταδόθηκαν με μεγάλη επιτυχία το 2017 και 2018.

Συχνές είναι οι εμφανίσεις του μουσικής δωματίου με κορυφαίους μουσικούς όπως οι Λεωνίδας Καβάκος, Noah Bendix-Balgley, Yura Lee, Jonathan Biss, Miriam Fried, Pamela Frank, Peter Wiley, Kim Kashkashian, Roberto Diaz, Ignat Solzhenitsyn, Samuel Rhodes.

Το 2019 έκανε το ντεμπούτο του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης ερμηνεύοντας έργα για τσέλο και μουσική δωματίου του διάσημου σύγχρονου συνθέτη, Leonid Desyatnikov.

Ο Τιμόθεος συχνά εμφανίζεται σε διεθνή φεστιβάλ μουσικής δωματίου όπως το Marlboro Festival, Ravinia Steans Music Institute, ChamberFest Cleveland, Chamber Music Society of Fort Worth, Jupiter Chamber Players, Molyvos Festival, Moritzburg Festival.

Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 6 χρονών με τη μητέρα του, Ειρήνη Γαβριηλίδου. Σύντομα ξεκίνησε τις σπουδές του στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης από όπου και αποφοίτησε το 2012 από τη τάξη του Δημήτρη Πάτρα. Την ίδια χρονιά συνέχισε στην παγκοσμίως διάσημη σχολή Curtis Institute of Music (ΗΠΑ) από όπου και αποφοίτησε το 2017 από τις τάξεις των Peter Wiley και Cartet Brey. Το 2021 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο New England Conservatory της Βοστώνης όπου σπούδασε με τον Laurence Lesser, μαθητή και συνεχιστή της σχολής του θρυλικού τσελίστα Gregor Piatigorsky.

Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση.

Ηλίας-Ίων Λιβιεράτος

“O βιολίστας Ηλίας Λιβιεράτος είναι ένας υπέροχος μουσικός με ένα προσωπικό και βαθύ παίξιμο, γεμάτο ανυπόκριτη ποιητικότητα” είπε ο Σουηδός πιανίστας και καθηγητής Staffan Scheja για τον πρώτο κορυφαίο στις βιόλες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, όταν τιμήθηκε με το σουηδικό βραβείο σουηδικό βραβείο Jan Wallander priset για το 2022.

Γεννήθηκε το 1991 και μεγάλωσε στην Πρέβεζα. Σπούδασε στο Mozarteum Σάλτσμπουργκ (υπότροφος Συλλόγου Φίλων της Μουσικής), το Μόναχο και τη Στοκχόλμη με καθηγητές όπως οι C. Poppen, K. Flieder, , G. Zhislin, M.Seiler (ιστορική ερμηνεία), E. Nisbeth. Παράλληλα με τις μουσικές σπουδές του φοίτησε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, διαδρομή που αποφάσισε να εγκαταλείψει χάριν της μουσικής.

Διετέλεσε κορυφαίος στο βιολί και τη βιόλα στη Λυρική Σκηνή, και εργάστηκε στην φιλαρμονική του Augsburg και την Καμεράτα. Ήταν επίσης μέλος της ευρωπαϊκής ορχήστρας Νέων.

Ως σολίστ έχει συνεργαστεί με τον “θρύλο” της μπαρόκ μουσικής R. Göbel/ Vivaldi concertο για 3 βιολιά στη Σλοβενία και τον Γ. Πέτρου/Καμεράτα/6ο Βραδεμβούργιο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε όργανα εποχής. Το 2022 ερμήνευσε ως σολίστ με την Κ.Ο.Α. τη sinfonia concertante του Mozart, εκτέλεση που ηχογραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε στο Μ.Μ.Α.

Τον Απρίλιο του 2022 συνέπραξε με τον σπουδαίο βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο σε κουαρτέτα Brahms, σε φιλανθρωπική συναυλία για το μαιευτήριο της Μαριούπολης στην Ουκρανία, ενώ τον Ιούνιο του ιδίου έτους συνέπραξε πάλι ως σολίστ μαζί του στην sinfonia concertante του Mozart, σε μια συναυλία με αφορμή την οποία ο Λεωνίδας Καβάκος εκφράστηκε με εξόχως τιμητικά λόγια για τον Ηλία Λιβιεράτο, χαρακτηρίζοντάς τον “κεφάλαιο για την ελληνική Κλασική Μουσική”.

Παίζει σε βιόλα των Giuseppe, Antonio & Giovanni Gagliano του 1800 (χορηγία της Handelsbanken Sverige και έπαθλο του Jan Wallander priset).

Νεφέλη Μούσουρα

Η Νεφέλη Μούσουρα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε με τον Αναστάσιο Πάππας στο Ωδείο Kodaly και με τους Rolf Plagge και Imre Rohmann στο πανεπιστήμιο Mozarteum της Αυστρίας από όπου απέκτησε τους τίτλους σπουδών Bachelor of Arts, και Master of Arts.

Έχει τιμηθεί με υποτροφίες («Ίδρυμα Αλ. Ωνάσης», «Σύλλογος Φίλων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών», «Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού», «Σωματείο Gina Bachauer»), έχει βραβευθεί σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς καθώς και από την Ακαδημία Αθηνών.

Ως σολίστ συμπράττει τακτικά με ορχήστρες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Το 2022 συνέπραξε με τον μαέστρο Christoph Eschenbach ,ενώ έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Boris Berezovsky, ο Sergei Krylov και o Ivry Gitlis. Το 2019 έκανε το ντεμπούτο της με ρεσιτάλ στο Φεστιβάλ του Ζαλτσμπουργκ, και έχει επίσης εμφανιστεί σε φεστιβάλ όπως το Φεστιβάλ Σκριάμπιν στη Μόσχα, το φεστιβάλ «Etoiles de classique” στο Παρίσι, το Φεστιβάλ του Ειλάτ στο Ισραήλ, το Φεστιβάλ της Μπουσάν στη νότιο Κορέα.