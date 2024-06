Χανιά : Μονογραφική έκθεση της Μαρίας Νικηφοράκη με τίτλο “Υδάτινος Χορός Το Σπήλαιο των Ελεφάντων”

Μαρία Νικηφοράκη

Υδάτινος Χορός: Το σπήλαιο των Ελεφάντων

Χώρος διεξαγωγής: Χαμάμ της Οδού Κατρέ (Κατρέ 4, 731 32, Χανιά)

Εγκαίνια: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024,19:00-22:00

Διάρκεια: 6-22 Ιουνίου 2024

Ωράρια Επίσκεψης: Πέμπτη-Παρασκευή,19:00- 22:00 και Σάββατο,11:00-14:00,16:00-19:00 *Το Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 η έκθεση θα λειτουργήσει μόνο 11:00-14:00.

Επιμέλεια: Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών, ATOPOS cvc

Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών και ο ATOPOS cvc σάς προσκαλεί την Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024 από τις 19:00 έως τις 22:00 στη μονογραφική έκθεση της Μαρίας Νικηφοράκη με τίτλο “Υδάτινος Χορός: Το Σπήλαιο των Ελεφάντων” που θα πραγματοποιηθεί στο Χαμάμ της Οδού Κατρέ στα Χανιά με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουνίου 2024. Ο “Υδάτινος Χορός: Το Σπήλαιο των Ελεφάντων” καταπιάνεται με την προστασία της βιοποικιλότητας των υποβρυχίων σπηλαίων στη Μεσόγειο Θάλασσα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και προτείνει μια νέα προσέγγιση βασισμένη στη συμβιωτική σχέση ανάμεσα σε σώματα ανθρώπων, θηλαστικών και νερών. Το έργο “Υδάτινος Χορός: Το Σπήλαιο των Ελεφάντων” από το οποίο δανείζεται η έκθεση τον τίτλο της έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια υποβρύχιων γυρισμάτων στο ομώνυμο σπήλαιο στο ακρωτήρι Δρέπανο, στο Δήμο Αποκορώνου και αναδεικνύει τον πολύτιμο φυσικό θησαυρό της περιοχής.

To ομώνυμο οπτικοακουστικό έργο “Υδάτινος Χορός: Το Σπήλαιο των Ελεφάντων”, μέσα από το οποίο, η εικαστικός Μαρία Νικηφοράκη, μας προσκαλεί να κρατήσουμε την αναπνοή μας και να κάνουμε μια βουτιά σε έναν ρευστό κόσμο. Μετατρέποντας το Σπήλαιο των Ελεφάντων στην Κρήτη σε «σκηνή», η καλλιτέχνις σκηνοθετεί μια πρωτότυπη υποβρύχια χορογραφία που οικειοποιείται το λεξιλόγιο της θαλάσσιας βιολογίας και της κατάδυσης. Η τοποθεσία επιλέγεται συμβολικά ως υπενθύμιση της τεράστιας σημασίας των σπηλαίων ως κιβωτούς βιοποικιλότητας.

H σπειροειδής κίνηση των δυτριών, Άννα Ηλιάδου, Fayrouz El Mehdawi, Anastasia Kutkovska, οι οποίες είναι πρωταθλήτριες ελεύθερης κατάδυσης και συμμετέχουν στη χορογραφία παραπέμπει τόσο στην κίνηση των ψαριών και των θαλάσσιων θηλαστικών όσο και στον κυκλικό χορό των μαγισσών. Στην έκθεση περιλαμβάνεται υλικό από την προετοιμασία του έργου και συνεντεύξεις με θαλάσσιες βιολόγους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων μέσα από τα οποία αναπτύχθηκε η χορογραφία. Πρόκειται για μια ευαίσθητη ματιά στις φεμινιστικές αξίες και στο ρόλο που συντελούν στην προστασία της φύσης.

Βιογραφικά Βασικών Συντελεστών

Μαρία Νικηφοράκη

Η Μαρία Νικηφοράκη ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Χρησιμοποιεί τη χορογραφία και το βίντεο προκειμένου να προσδώσει κοινωνική διάσταση στην κίνηση και το σώμα και επιτελεστικές πρακτικές για να αναδείξει το συναισθηματικό κόσμο ως πολιτική στάση. Αποφοίτησε από την Α.Σ.Κ.Τ. και το πανεπιστήμιο Goldsmiths. Έχει λάβει μέρος σε πολλές εκθέσεις και φεστιβάλ: Semana Arte, Matadero CRA, Μαδρίτη Ισπανία, Υγρή Καρδιά, Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών x ATOPOS cvc, Μυστήριο_19 Η Μύηση ως Διαδικασία: Visual Arts Initiator, 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Unhappy Monuments, ΟΠΑΝΔΑ & ARTWORKS, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Learning From Documenta, Διεθνές Ανθρωπολογικό Συνέδριο, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι και Έκθεση με θέμα την documenta 14, με την υποστήριξη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τέχνων Αθηνών και το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Ερευνας – Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, το performance Event GOMENES μέρος της Μπιενάλε Αθηνών 2015-2017 ΟΜΟΝΟΙΑ, το Latitude Festival, Big Screen 2015 και 2014, Film Festival του Λονδίνου, το Performative Labour-ism Performance Festival στο πλαίσιο του MPA-Berlin 2014, Month of Performance, Βερολίνο, Γερμανία, το Performance Voyage 3 Film Festival 2013, Ελσίνκι, το Excentricités 3 Performance Festival 2012, Μπεζανσόν. Έχει λάβει πολλά βραβεία όπως το βραβείο “ARTWORKS” του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το “Trinity Laban Dance Award” του Πανεπιστημίου Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, Λονδίνο, το “Performance Voyage 3” Festival Video Performance Award από το Artists Association MUU, Ελσίνκι. Η Μαρία Νικηφοράκη είναι επιλεγμένη καλλιτέχνις στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Sustainability is in the AiR” (SAiR) για το διάστημα 2024-2026 μεταξύ Λιουμπλιάνας, Πράγας, Μαδρίτης, και Αθήνας.

To Γραφείο των Υδάτινων Κοινών

Το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών είναι μια διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική πλατφόρμα που εστιάζει σε ζητήματα περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής σε σχέση με το νερό και το σώμα. Πραγματοποιήθηκε αρχικά κατόπιν πρόσκλησης του καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού ATOPOS cvc Βασίλη Ζηδιανάκη στην ανεξάρτητη επιμελήτρια Ελένη Ρήγα στο πλαίσιο του #ΟccupyAtopos και η συνεργασία συνεχίζεται στο πλαίσιο του Atopos Unbound.

Υποστηρικτές:

Η έκθεση “Υδάτινος Χορός: Το Σπήλαιο των Ελεφάντων” διοργανώνεται από το Γραφείο των Υδάτινων Κοινών, ATOPOS cvc στο πλαίσιο του προγράμματος ATOPOS UNBOUND και υποστηρίζεται από την Περιφέρειας Κρήτης.