Χανιά:Ο Όμιλος ξενοδοχείων Βανταράκη διαπρέπει στα Greek Hospitality Awards 2024,

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ GREEK HOSPITALITY AWARDS 2024

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ VENTALE ISLAND BREEZE RESORT

Ο Ξενοδοχειακός Όμιλος Βανταράκη ανακοινώνει με υπερηφάνεια τις βραβεύσεις του στα Greek Hospitality Awards 2024, όπου και τα πέντε πολυτελή του ξενοδοχεία στη Γεωργιούπολη, Κρήτης, απέσπασαν κορυφαίες διακρίσεις.

Μεταξύ των βραβείων, το Eliros Mare Hotel έλαβε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Greek Excellence in Service Hotel, το Anemos Luxury Grand Resort κατέκτησε το Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Best Greek Hotel Dining Experience, το Mythos Palace Resort & Spa διακρίθηκε με το Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Best Greek Green Resort και το Pepper Sea Club Hotel βραβεύτηκε με Ασημένιο στην κατηγορία Best Greek Romantic Resort.

Δυναμική παρουσία στα βραβεία είχε το Ventale Island Breeze Resort. Το εντυπωσιακό νέο κόσμημα του Ομίλου αναδείχθηκε ως κορυφαία επιλογή στην κατηγορία των ξενοδοχείων καθορίζοντας νέα δεδομένα πολυτέλειας.

Το ξενοδοχείο Ventale απέσπασε Χρυσό Βραβείο στη κατηγορία Best Greek New Resort, Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Best Greek Design Resort, καθώς και το Χάλκινο Βραβείο για την κατηγορία Best Greek View Resort. Σχεδιασμένο και διακοσμημένο αριστοτεχνικά από έμπειρους επαγγελματίες στον κατασκευαστικό τομέα, με ιδιαίτερη μνεία στην ομάδα των αρχιτεκτόνων και του Project Manager του έργου, και σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία στον τουριστικό τομέα του ιδρυτή του Ομίλου, το Ventale καθιερώθηκε γρήγορα ως ο απόλυτος προορισμός πολυτέλειας και μοντέρνου στυλ στην Κρήτη.

Επενδύοντας με συνέπεια στην καινοτομία και την ποιότητα, ο Όμιλος Βανταράκη συνεχίζει τη διαρκή δέσμευσή του στην αριστεία και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία.