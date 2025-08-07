ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Όλα έτοιμα για τη συναυλία των Χαΐνηδων στην κεντρική πλατεία Καμισιανών.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΟΛΑ ΕΤΟΙΜΑ

Οι Χαΐνηδες την Παρασκευή 8 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία Καμισιανών.
Μια κολεκτίβα αληθινής τέχνης για πάνω από τρεις δεκαετίες.
Μια διαδρομή αψεγάδιαστου ήθους και απόλυτης συνέπειας.

Οι Χαϊνηδες, ένα μοναδικό καλλιτεχνικό φαινόμενο,
Στην κεντρική πλατεία Καμισιανών την Παρασκευή 8 Αυγούστου
Ώρα έναρξης: 21:30
Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr
ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΠΛ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΦΕ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ

Χαΐνηδες
08 Αυγούστου 2025
Καμισιανα Δήμου Πλατανιά

Παίζουν και τραγουδούν:
Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 15 Ε

