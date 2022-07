Χανιά:Παρουσίαση Βιβλίου και Performance στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Παρουσίαση Βιβλίου & Performance

Σοβαρά Παιχνίδια / Serious Games

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022

7μμ – 9μμ

ΚΑΜ, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

Χανιά, Κρήτη

Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό. Δεν χρειάζεται κράτηση.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων με μεγάλη χαρά ανακοινώνει την εκδήλωση για τον εορτασμό της δίγλωσσης έκδοσης (Ελληνικά/Αγγλικά) του εγχειρήματος Σοβαρά Παιχνίδια / Serious Games, της εικαστικού Τζένης Μαρκέτου, που θα λάβει χώρα από τις 7μμ έως τις 9μμ, τη Δευτέρα, 18 Ιουλίου στο ΚΑΜ, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου.

Η παρουσίαση της έκδοσης είναι υπό την αιγίδα της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων και του Δήμου Χανίων, στην Κρήτη, ενώ θα πραγματοποιηθεί από μία διεπιστημονική ομάδα ομιλητών, που αποτελείται από την Τζένη Μαρκέτου, εικαστικό και επιμελήτρια της έκδοσης, την Βασιλική Γιακουμάκη, Ανθρωπολόγο, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Έλια Βαρδάκη, Κοινωνική Ανθρωπολόγο, Ερευνήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Χρήστο Φραδέλλο, Θεολόγο, τον Jason Franscisco, Καθηγητή στο Emory University και Υπότροφο Fulbright, ενώ ο Δημήτρης Μπαρνιάς, Μουσικός Παραγωγός και Συνθέτης, θα παρουσιάσει την περιβαλλοντική σύνθεσή του με τίτλο “Δυτικός”.

Η προσκεκλημένη ομάδα ομιλητών θα συζητήσει με διαφορετικούς αλλά αλληλένδετους τρόπους το Σοβαρά Παιχνίδια / Serious Games, μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας της σύγχρονης τέχνης, επικεντρωμένοι γύρω από τα θέματα του αφανισμού, του βανδαλισμού και τη μετέπειτα ζωή μνημείων όπως το Γιαλί Τζαμί. Τι είδους δυνατότητες ανοίγονται σε αυτά τα μνημεία και το πώς η τέχνη παράγει νέες εμπειρίες, εμπλέκεται σε νέους τρόπους παραγωγής σκέψης, ενώ καλεί το κοινό, παράλληλα με το Σοβαρά Παιχνίδια / Serious Games, να σκεφτεί νέες μορφές ενσάρκωσης εμπειριών, συμμαχίες, δυνατότητες, χρονικότητες για συλλογικές φανταστικότητες, δράση και παιχνίδι.

Η έκδοση του εγχειρήματος Σοβαρά Παιχνίδια / Serious Games περιέχει την συλλογή νέων κειμένων, τα οποία ενημερώνονται μέσα από τις έμπρακτα θεωρητικές και σύγχρονες καλλιτεχνικές θεματικές που προτείνουν τα Σοβαρά Παιχνίδια, καθώς και την καταγραφή του φωτογραφικού αρχείου και ολόκληρου του υλικού της Τζένης Μαρκέτου, που προέκυψε κατά την έρευνα και την υλοποίηση του Σοβαρά Παιχνίδια / Serious Games, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2021, στο Γιαλί Τζαμί, ως ανάθεση από τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Μάθετε περισσότερα για το εγχείρημα Σοβαρά Παιχνίδια / Serious Games, εδώ: https://pinakothiki-chania.gr/seriousgames/

Πολλές ευχαριστίες στη Μυρτώ Κοντομιτάκη και στην Anja Zückmantel για τη βοήθειά τους στην οργάνωση της παρουσίασης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείστε με:

Μυρτώ Κοντομιτάκη

mkontomitakis@gmail.com

Τζένη Μαρκέτου

jmarketou@gmail.com

Η Τζένη Μαρκέτου (γεννημένη στην Αθήνα, διαμένει στη Ν.Υόρκη), είναι multidisciplinary καλλιτέχνις και διδάσκει New Media Art and Social Engagement στο New School for Social Research στη Ν.Υόρκη. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε πολλές εκθέσεις διεθνώς, μεγάλες μπιενάλε, μουσεία και γκαλερί. Περιγράφει την καλλιτεχνική της πρακτική ως διασταύρωση τέχνης, νέων μέσων, δημόσιας τέχνης και κοινωνικής συμμετοχής, δημιουργώντας χώρους και καταστάσεις όπου κοινωνικές δυνατότητες και συμμετοχή δοκιμάζονται και παρουσιάζονται. “Στόχος μου είναι να ερευνήσω την απόδοση της κοινότητας και των κοινωνικών κινημάτων, σε σχέση με την κοινωνική αλλαγή, τη χωρική μεταβολή και ενδυνάμωση, μέσα από συνεργασία και δικτυομένες τεχνολογίες, σε μια εποχή που η φυσική ύπαρξη περιορίζεται σε απομονωμένους χώρους.”